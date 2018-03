Bratislavskú úradníčku odsúdili za úplatkárstvo: Rozsudok mal drsnú dohru! Všetko si odskákal novinár

"Ty sviniar, rozbijem ti hubu," kričal pred rokmi na redaktora Nového Času blízky príbuzný bratislavskej úradníčky, ktorej za úplatkárstvo súd vymeral trest. Rozbil novinárovi hubu?

Podľa právoplatného rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave v roku 1999 vtedy 45-ročná zamestnankyňa katastrálneho odboru Okresného úradu v Bratislave za urýchlený vklad do katastra nehnuteľností a vystavenie listu vlastníctva prijala od vtedy 26-ročného Petržalčana úplatok 331 eur (10-tisíc korún). Prvostupňový súd jej vymeral ročný trest so skúšobnou dobou na jeden rok. Úradníčka prijatie úplatku poprela a tvrdila, že list vlastníctva vybavila do troch dní, pretože Petržalčan jej bol "nesmierne sympatický, zdvorilý. perfektne oblečný a mal slušné vystupovanie." Odvolací súd rozsudok zrušil a úradníčku potrestal vymeral trest 7-tisíc korún (dnes 232 eur). Ak by úradníčka sumu nezaplatila, odsedela by si tri mesiace.

Poi právoplatnom rozsudku uradníčka vo faxe redakcii tvrdila, že žiadne peniaze nezobrala, pričom uviedla, že odvolací súd jej uložil "iba" pokutu. "Ty sviniar, rozbijem ti hubu," kričal na reportéra muž, ktorý sa predstavil ako príbuzný odsúdenej kvôli dôvetku, že úplatná úradníčka by na katastrálnom úrade mala prestať pracovať.

Sudkyňa v prvostupňovom trestnom rozkaze už pred rokmi uviedla, že úplatkárstvo v spoločnosti nadobúda rozmery, ktoré sú takmer nepredstaviteľné.

Pre úplnosť dodajme, že v tomto prípade reportér Nového Času nedostal po papuli. V inom prípade novinár po tvári dostal ako "pozdrav" od legendárneho bratislavského mafiána Petra Steinhübela, známeho pod prezývkou Žaluď. Zavraždili ho ako 34-ročného v auguste 1999.