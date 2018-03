Po 4 rokoch hľadania sa podaril Austrálčanovi zázrak: Našiel stratené lietadlo Malaysia Airlines?!

Vyriešil záhadu?

Mechanický inžinier z Austrálie Peter McMahon, ktorý sa 25 rokov amatérsky zaoberá leteckými haváriami, tvrdí, že našiel vrak zmiznutého malajského letu MH370. Na palube strateného lietadla Malaysia Airlines smerujúceho z Kuala Lumpuru do Pekingu zahynulo v marci roku 2014 239 pasažierov. Torzo Boeingu 777 sa napriek rozsiahlej pátracej akcii, ktorú ukončili ako bezvýslednú v roku 2017, nikdy nenašlo. McMahon strávil štyri roky jeho hľadaním na Google Earth a tvrdí: „Našiel som ho!“

Objavili sa ďalšie trosky zmiznutého letu MH370: Vyplavilo prvé časti interiéru lietadla!

Lietadlo zmizlo z radarov po necelej hodine letu a dodnes sa nenašlo. Inžinier Peter McMahon tvrdí, že stroj vyhľadal vďaka aplikácii Google Earth a obrázkom zo satelitov NASA, ktoré dôkladne študoval štyri roky. Podľa jeho zistení sa nachádza približne 16 kilometrov od malého ostrovčeka Round Island severne od Maurícia. „Štyria Američania boli poslaní do Austrálie, aby dohliadali na výsledky hľadania MH370. Zabezpečovali, aby všetky získané informácie zostali skryté pred verejnosťou, dokonca aj pred našou vládou, ale prečo?“ povedal McMahony britskému portálu Daily Star Online. Podľa neho autority nechcú, aby sa vrak našiel, pretože by sa ukázalo, že je plné dierok po guľkách, čo by otvorilo ďalšie vyšetrovanie. Otvoriť galériu Konšpirátori sa prikláňajú k teórii o zostrelení stroja. Zdroj: getty images

