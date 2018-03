Pri havárii vlakov v Pezinku odhodilo rušeň 30 metrov ďaleko: Možné dôvody čelnej zrážky

K hrozivo vyzerajúcej nehode došlo v blízkosti železničnej stanice, pri preraďovaní osobného vlaku na výhybku.

Aj keď príčiny havárie sú stále predmetom vyšetrovania, Železnice Slovenskej republiky zatiaľ vylučujú pochybenie zo svojej strany. Vo väčšine prípadov ide o zlyhanie ľudského faktora. Či tomu bude tak aj v tomto prípade, ukáže až vyšetrovanie.

Zrážka dvoch vlakov, ktorá sa odohrala v piatok v Pe­zinku krátko po 18.30, poriadne vystrašila obyvateľov okolitých domov. „Počuli sme silný náraz, vybehli sme von,“ povedala nám vydesená obyvateľka.

Podľa hovorcu ZSSK Tomáša Kováča, jednou z možných príčin zrážky mohlo byť nerešpektovanie návestidiel rušňovodičom lokomotívy Lokalrailu. Ten sa ocitol na rovnakej koľaji, po ktorej išiel v opačnom smere rýchlosťou asi 60 km/h osobný vlak z Malaciek do Leopoldova s 80-timi cestujúcimi. V jednom z vozňov sedel aj cestujúci Michal(35).

„Samostatný rušeň stál na semafore, no ďalej ako mal, osobný vlak vchádzal do stanice a na výhybke sa zrazil so stojacim rušňom,“ uviedol pre Nový Čas. „Náš rušeň sa pri náraze odtrhol a odhodilo ho asi do 30-metrovej vzdialenosti, “ dodal Michal. Záchranári odviezli 18-ich cestujúcich vrátane jedného dieťaťa, 15-ich po ošetrení z nemocnice prepustili. „Vyšetrovateľ v Pe­zinku začal trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia,“ povedala policajná hovorkyňa Veronika Slamková.