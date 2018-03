Jess má netradičnú úchylku: Kvôli divnej záľube považujú jej frajera za pedofila!

Jess (23), ktorá sa prezýva aj "dospelé bábätko" vedie život, aký by si mnohí z nás nevedeli ani predstaviť!

Na svojom YouTube kanáli má viac ako 160 000 odberateľov, s ktorými sa pravidelne delí o svoj život malého bábätka. S fanúšikmi zdieľa doslova všetko - spánkový rituál, kŕmenie, naťahovanie oblečenia, cmúľanie cumlíkov, prebaľovanie plienok a vzťah so svojim priateľom Stephanom, uvádza Lad Bible.

Jess tvrdí, že nikoho by ľudia nemali súdiť podľa ich výstredností, pretože aj ona sa správa väčšinu dňa ako normálna dospelá osoba. "Pracujem na plný úväzok, mám svoj YouTube kanál, vysielam a robím ďalšie podobné veci. Mám aj iné záujmy, napríklad milujem umenie a rada spievam - jednoducho normálne veci," hovorí Jess.

Na ľuďoch ju rozčuľuje to, že jej hovoria, aká je nedospelá. Jess sa vie o seba postarať aj sama. Nemá problém navariť, šoférovať, oprať či obliecť sa. Jej priateľ ju v tom podporuje a stará sa o ňu. Ako bábätko sa však nespráva počas celého dňa. Väčšinu dňa majú normálny zdravý vzťah. Napriek tomu, že ju v tom veľa ľudí podporuje, stretáva sa aj s urážkami. Jej priateľa nazývajú pedofilom, pretože ak chce takú priateľku, ktorá sa správa ako bábätko, určite si ju predstavuje ako ozajstné dieťa a to je nechutné.

Jess tvrdí, že všetko je to založené na dôvere, pretože ak je pri niekom ochotná vrátiť sa do takého zraniteľného obdobia života, musí mu veriť. Jess bola tiež obeťou sexuálneho zneužívania, ale jej správanie by sa s tým nemalo spájať, pretože existuje veľa ľudí, ktorí mali dokonalé detstvo a úžasných rodičov, no napriek tomu robia to isté, čo ona. Varuje však ľudí, ktorí ešte nemajú 18 rokov, aby niečo také nepraktizovali, pretože takéto vzťahy sú nebezpečné.