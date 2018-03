Z banálnej bolesti nôh sa vykľula zákerná leukémia: Správa z Nemecka zachránila Kristínke život

O svoj život sa rozhodla zabojovať zo všetkých síl!

Zvolenčanka Kristína (20) bola odmalička zdravá, v puberte však prišli nečakané zdravotné problémy. Z na prvý pohľad banálnej bolesti nôh sa napokon vykľula zákerná leukémia, ktorá jej prevrátila život hore nohami. Usmievavá tínedžerka mala len dve možnosti: byť celý život na liekoch, alebo podstúpiť náročnú transplantáciu.

Kristína (20) vraví, že v jej rodine sa nikdy nevyskytovala žiadna vážna choroba, o to viac ju to, čo sa pred pár rokmi stalo, zasiahlo. ,,Všetko to začalo tupou bolesťou nôh, keď som mala 14,“ začina svoje rozprávanie mladá dievčina s tým, že sa navyše cítila veľmi unavená. Bolesti neustupovali a tak s ňou mama išla na kontrolu. „Doktorka si myslela, že to súvisí s hormonálnym rastom, tak ma hospitalizovali. Vyšetrenie však ukázalo že ide o leukémiu,“ spomína na najhoršiu správu vo svojom živote.

Nečakané komplikácie

Mladá žena priznáva, že zákerná diagnóza šokovala celú rodinu. Situáciu dievčine navyše zhoršoval fakt, že plynuli mesiace a nenašiel sa vhodný darca kostnej drene. Kristína mala totiž len dve možnosti: podstúpiť náročnú transplantáciu, alebo byť celý život na liekoch. Jej zdravotný stav totiž zhoršovala cukrovka. Po roku a pol sa však na osudom ťažko skúšané dievča konečne usmialo šťastie. „Našiel sa muž (33) z Nemecka, ktorý bol pre mňa vhodným darcom,“ hovorí s úsmevom Kristína. Svojho záchrancu však, žiaľ, nemala možnosť osobne spoznať. „Poslal mi video odkaz, pretože sa so mnou nemohol osobne zoznámiť. V tom čase sa mu totiž narodila dcérka a, navyše, darcovi sa pacient do dvoch rokov od transplantácie nemôže ozvať,“ vysvetľuje. S mužom, ktorý dal mladej Zvolenčanke novú šancu na život, sa však nedávno konečne skontaktovala, aby mu poďakovala.

Dnes už vyliečená Kristína priznáva, že chvíle po operácii boli pre ňu mimoriadne náročné. Po transplantácii totiž trpela hemolýzou - pri ktorej ide o rozpad červených krviniek. Aj z nej sa však napokon dostala. „Po celý čas mi pomáhal aj tím transplantačnej jednotky kostnej drene, stali sa mojou druhou rodinou,“ hovorí vďačne mladá bojovníčka s tým, že sa na svoju chorobu dnes pozerá ako na dar. „Vnútorne na to posilnilo, preto som sa rozhodla pomáhať ľuďom s podobným osudom,“ vraví. Veľkou oporou v najťažších chvíľach jej boli u rodičia spolu s mladšou sestrou Natáliou (8). V súčasnosti chodí na pravidelné kontroly. ,,Som šťastná, že som prežila a konečne môžem fungovať ako každý normálny človek,“ dodáva spokojne.

Statočnej bojovníčke chvíle po transplantácii na nejaký čas skomplikovala ako pridružená komplikácia aj takzvaná hemolýza. „Ide o rozpad červených krviniek, ktorý vzniká v dôsledku rôznych príčin. Najčastejšie sa v dôsledku infekcie vytvoria protilátky, ktoré sa naviažu na červené krvinky a spôsobia ich rozpad. Liečba je náročná, cieľom je potlačiť imunitný systém, aby neprodukoval protilátky, trvá niekoľko týždňov a môže byť spojená s komplikáciami,“ vysvetlila Oksana Fábri z oddelenia hematológie a transfúziológie Národného ústavu detských chorôb v Bratislave.