Ladislav sa venuje zberateľstvu už 40 rokov: Takéto originálne kúsky, ste ešte nevideli!

Ukrýva dávno zabudnuté poklady. Vzácne a neobvyklé poštové známky, staré biblie, športové vlajky či zápalkové škatuľky.

Tieto, ale aj mnohé iné predmety zbiera aktívny dôchodca Ladislav Kelemen (64) z Pincinej (okr. Lučenec). Bývalý šofér sanitky sa venuje zberateľstvu už 40 rokov a medzi jeho najvzácnejšie predmety patria predvojnové pohľadnice či skameneniny.

Pred 40 rokmi sa mu dostala do rúk pohľadnica z roku 1910 a práve to bol impulz k jeho zberateľským začiatkom. „Moje povolanie ma priviedlo do rôznych domácností, v ktorých som prišiel k starým dokumentom či pohľadniciam,“ vysvetlil dôchodca. V jeho zbierke sa nájdu aj vreckové kalendáre, platidlá alebo historické dokumenty spojené s rodnou Pincinou či Lučencom.

Medzi najcennejšie pokladá historické biblie – nemeckú z konca minulého storočia, maďarskú z roku 1897 a švabachom písanú z roku 1877. Ladislav medzi najvzácnejšie kúsky radí vyše storočnú svietiacu pohľadnicu, ktorá pri svetle lampy odhalí výjavy nočnej Budapešti.