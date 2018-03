Demonštranti protestovali aj v Dolnom Kubíne, Poprade a Považskej Bystrici: Politici majú slúžiť ľuďom!

Demisiu vlády, očistenie verejného života a dôsledné vyšetrenie vrážd novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej žiadali účastníci piatkového zhromaždenia Postavme sa za slušné Slovensko na Hviezdoslavovom námestí v Dolnom Kubíne.

Počet zúčastnených ľudí dosiahol podľa odhadov hranicu piatich stoviek.„Prišli sme preto, aby sme ukázali naše stanovisko k tomu, čo sa deje, a aby Slovensko videlo, že aj malé mestá vedia vyjadriť svoj názor v zmysle kultivovaného nesúhlasu,“ priblížil organizátor zhromaždenia Ondrej Bukna.

Na pódiu sa okrem organizátora zhromaždeniu prihovorila aj šéfredaktorka MY Oravské noviny Lýdia Vojtaššáková, vydavateľka viacerých oravských regionálnych novín Anna Lajmonová či herec a zdravotný klaun Roman Večerek. „Deťom sa snažím odovzdať to, čo ma učili moji rodičia - že človek má v živote konať dobro a nemá robiť druhým to, čo nechce, aby robili oni jemu,“ zdôraznil. Pokojné zhromaždenie na Hviezdoslavovom námestí bolo rozpustené o 18. hodine zaspievaním slovenskej hymny.

Popradčania boli neporovnateľne hlučnejší

Po týždni vyšli opäť do ulíc stovky Popradčanov, aby sa pripojili k zhromaždeniam Postavme sa za slušné Slovensko. Ľudí neodradilo ani daždivé počasie a pred obchodným centrom na Námestí sv. Egídia sa ich zhromaždilo približne rovnako ako minulý piatok (9.3.). Popradčania však boli neporovnateľne hlučnejší, z davu sa často a hlasno ozývali pokriky žiadajúce predčasné voľby či väzenie pre zodpovedných za korupciu, ale aj vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

„Odchádzajúcemu premiérovi chvíľu po tom, ako odovzdal abdikačné listiny prezidentovi, hral na tvári úsmev. Pochopili sme. Vládna moc sa iba preskupila a nie je nádej, že by sa vzdala svojho spôsobu vládnutia," povedal vo svojom príhovore miestny učiteľ Pavol Krupka. "Nechceme ďalšie stovky absolventov stredných škôl, ktorí každoročne utečú do zahraničia. Chceme dôverovať vláde a chceme byť zaťažovaní politikou,“ povedala stredoškoláčka Petra Lichá. Viacerí opýtaní konštatovali, že odstúpenie premiéra Roberta Fica a ministra vnútra Roberta Kaliňáka im nestačí. "Stali sme sa rukojemníkmi vo veľmi neľahkej situácii, keď na jednej strane premiér Fico síce odstúpil, ale vládnuť bude ďalej," povedala Popradčanka Mária.

Považská Bystrica: Nepáči sa nám prístup koalície

Približne 700 protestujúcich prišlo podľa odhadu organizátorov v piatok popoludní pred Dom kultúry v Považskej Bystrici vyjadriť nespokojnosť so súčasnou situáciou v štáte. „Nepáči sa nám ani prístup vládnej koalície, ktorá ignoruje to, čo žiadajú ľudia v uliciach," povedal organizátor Tomáš Bořuta. K davu sa okrem iných prihovorila spisovateľka Soňa Uríková, učiteľka Anna Jančová, organizátori prečítali podporný list žilinského hokejistu, Považskobystričana Rastislava Konečného.

Kauzy našich politikov, ktoré zostali nepotrestané, sa stále stupňovali a vražda Janka a jeho snúbenice boli pre mňa niečo také emotívne, že som sa začala o politiku zaujímať. Každý občan má v ruke absolútnu moc, no my si to neuvedomujeme, pretože tú moc sme si nechali zobrať a máme pocit, že sme bezmocní. No nie je to tak. Keď vyjdeme do ulíc, dávame najavo, že politikov si najímame a majú slúžiť nám, a nie naopak,“ skonštatovala Mirka Miškechová, ktorá študovala žurnalistiku na rovnakej škole ako zavraždený novinár.