Ficov výrok o východe vyprovokoval ľudí v Michalovciach: Robo, pozeraj na tie transparenty!

Zemplínčania počas piatkového zhromaždenia Postavme sa za slušné Slovensko oponovali tvrdeniu, že na východe nič nie je. Svoj názor prišlo pred michalovskú radnicu podľa organizátorov z Občianskej iniciatívy Zemplína prejaviť približne 500 ľudí.

Tí hneď v úvode, tak ako minulý týždeň, vyzvali prítomných, aby bol priebeh zhromaždenia pokojný. Minútou ticha si uctili pamiatku zavraždeného Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27).

Pred dav sa postavili štyria rečníci, medzi nimi aj rodičia žiačky zranenej na školskej olympiáde či aktivista Matej Repel, ktorý bol členom petičného výboru za zachovanie lesa Biela hora v Michalovciach, tretina ktorého sa mala zmeniť na stavebné pozemky. "Chcel som ľuďom odkázať, aj tým naším príbehom, že občiansky aktivizmus má zmysel, hoci je to náročné a hoci to trvalo v tomto prípade dva roky, kým sme niečo dosiahli, ale ten les sme vybojovali pre občanov, respektíve sme zabránili tomu, aby bol rozparcelovaný. Napriek všetkým tým prekážkam a osočovaniu a problémom, ktoré sme mali, tak sa to nakoniec podarilo," uviedol pre TASR.

Organizátori tiež prečítali list Zemplínčana Miroslava Surmánka, ktorý bol v rovnakom čase na zhromaždení v Prahe ako jeden z jeho spoluorganizátorov, ale aj písomný odkaz od arcibiskupa Róberta Bezáka. Vystúpili tiež dvaja rečníci z davu. V tom bolo vidieť aj transparenty ako "Zobuď sa, Slovensko!", "Hlas ľudu, hlas boží!" či "Ste: táraji, gágaji a prďúsi!!!". Časť z neho v jednej chvíli aj skandovala "Dosť bolo Fica". Na záver si všetci spoločne zaspievali slovenskú hymnu.

Organizátori poďakovali ľuďom, že prišli aj v takom nečase a v pokoji vyjadrili, aké ma byť Slovensko - "Slušné, pokojné, kde sa majú naozaj ľudia radi". Jeden z nich, novinár Marek Boka, pre TASR uviedol, že po udalostiach, ktoré sa v tomto týždni odohrali, sa báli, že u ľudí nastane apatia. S počtom, ktorý prišiel, sú podľa jeho slov spokojní. V zhromaždeniach chcú pokračovať. "Niečo sa musí zmeniť v tej spoločnosti, lebo toto už nie je demokracia. Pre mňa je prioritou, aby ľudia, ktorí rozkradli Slovensko, skončili za mrežami," zdôraznil.