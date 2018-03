Brat zavraždeného novinára Kuciaka († 27) to už nevydržal: Musíme všetky tie prasatá dostať za mreže!

Brat zavraždeného investigatívneho novinára Jána Kuciaka sa vyjadril k aktuálnemu dianiu na politickej scéne po tom, čo koalícia oznámila, že predčasné voľby nebudú a vládu zachová s tým, že Robert Fico už nebude premiérom.

Jozef svoj názor zverejnil v statuse na sociálnej sieti. ,,Chcel som byť mimo, ale táto tragikomédia mi to nedovoľuje! Fuj, je mi z toho nanič! Podajú demisie a ďalej mocou a peniazmi všetko ovládajú! Na Bugára niečo majú, to je jasné! Nedajme sa manipulovať,“ vyzýva brat novinára.

,,Ani opozícia nechce úradnícku vládu a prečo? Nezastavme sa, pokiaľ nás neprestanú sústavne zavádzať a týmito divadlami získavať čas na upratanie dôkazov! Hlavní podozriví idú vyšetrovať, to už kde sme, kde je spravodlivosť?! Kde sme my ľudia?!“ hnevá sa Jozef, ktorý prišiel o brata. ,,Môžeme sa mať všetci lepšie, len musíme všetky tie prasatá dostať za mreže! Ľudia, všetci čestní ľudia, do ulíc!!! Za Janka, Martinku a spravodlivosť, ktorú nám odopierajú! Hlas ľudí, ktorí rozmýšľajú vlastnou hlavou, touto "šaškárňou" neumlčíte!“ burcuje ľudí. ,,Už sa vašich peňazí nebojím! Do ulíc!“ dodal Jozef.