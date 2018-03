Matka zavraždenej snúbenice novinára Kuciaka († 27): Dcéra hovorila, že ich odpočúvajú, mali strach!

Politická vražda. Rodičia zavraždeného novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27) si objednanú popravu ich detí nedajú vyvrátiť.

Novinárov otec Jozef Kuciak a Martinina mama Zlatica Kušnírová poskytli veľký rozhovor pre český denník MF Dnes. Čo všetko sa im nezdá, kedy podľa matky Martina zomrela a prečo nedôverujú polícii, že prípad vyšetrí?

Všade krv a dve mŕtve telá milovaných detí. Taký pohľad sa naskytol rodičom zavraždeného novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej pri návšteve ich domu vo Veľkej Mači, neďaleko Galanty. „Noc čo noc mám zlé pocity. Keď som sa dcére nemohla dovolať, mala som ísť na políciu skôr, nie až v nedeľu,“ uviedla plačúca matka zavraždenej archeologičky. S jej dcérou komunikovali naposledy jej bratia Adam a Lukáš v stredu. Desať minút pred ôsmou si ešte písala na sociálnej sieti s Kuciakovou sestrou Máriou. Zronená matka sa Martine pokúšala dovolať o štvrť na deväť večer. Dcérin hlas však už nepočula a ani sa už nikdy nestretnú.

Jej mŕtve telo s priestrelom hlavy našli policajti v nedeľu večer v ich novokúpenom dome. Spolu s ňou ležal v kaluži krvi aj jej nastávajúci manžel, novinár Ján Kuciak.spresnila žialiaca matka.

Novinárov otec Jozef však neveriacky krúti hlavou. Podľa neho si vrah na mladých počkal až do štvrtkového rána. Súdi tak podľa nedopitých hrnčekov s kávou a čajom. „Ráno vstali a spravili si kávu. Tú nikdy inokedy nepili. Syn si k tomu vždy spravil čaj. A nechce sa mi veriť že by tam Martinka nechala špinavé riady do druhého dňa,“ vysvetľuje Kuciakov otec.

Keďže Ján Kuciak pracoval na viacerých citlivých politických kauzách, obaja rodičia sú presvedčení, že vraždu ich detí si niekto objednal. „Dcéra mi vravela, že pár kilometrov od Gregoroviec bude mať Ján prácu. Nepovedala mi, na čom pracuje. Nechcela vravieť viac, mali strach. Hovorila, že ich odpočúvajú, že sa boja,“ povedala rozrušene Zlatica Kušnírová, ktorú mal nastávajúci zať počas svojho pracovného výjazdu navštíviť.

O tom, na čom pracuje syn, nevedel ani Jozef Kuciak. „Manželka sa oňho veľmi bála, on sa nás vždy snažil upokojiť, že na Slovensku sa mu nemôže nič stať. A vidíte...“ podotkol tlmeným hlasom otec zavraždeného novinára. Prečo musela zaplatiť životom aj mladá snúbenica, archeologička Martina, hoci nemala s novinárčinou nič spoločné? „Ona všetky Jankove články čítala, radila mu s korektúrami, vedela viac než bolo v článkoch,“ podotkla Zlatica Kušnírová, ktorá mala s dcérou veľmi blízky vzťah. Obe rodiny majú policajnú ochranu, no na každom kroku ich sprevádza strach a neveria, že prípad bude vyšetrený. „Vyšetrovanie od začiatku dosť pokazili. Neverím tomu, že to polícia vyšetrí,“ rozčúlil sa otec Jozef Kuciak.