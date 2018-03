Aneta Parišková prežíva najšťastnejšie obdobie života: Tajné zásnuby!

Prežíva najšťastnejšie obdobie života! Moderátorka Aneta Parišková (44) žije pod jednou strechou s odborníkom na informačné technológie Miroslavom Polakovičom (46) už vyše roka.

Dvojica svoj vzťah posunula ďalej a sťahuje sa na novú adresu. Kúpou bytu v bratislavskom Ružinove, ktorý vlastní Polakovič, sa však ich veľké plány do budúcnosti ani zďaleka nekončia. Podľa informácií Nového Času sa totiž Aneta a Miro tajne zasnúbili a zamilované hrdličky chystajú svadbu. Pre blondínku to bude tretia v poradí!

Moderátorke Pariškovej budú čoskoro opäť biť svadobné zvony! „Aneta a Miro sa zasnúbili. Zatiaľ to držia v tajnosti, ale rodine a deťom to už oznámili,“ tvrdí zdroj Nového Času z okolia šarmantnej jojkárky. Blondínka, ktorá už dlhšiu dobu žije s IT špecialistom pracujúcim v známej americkej podnikateľskej oblasti Silicon Valley, je však skúpa na slovo. Najkrajšie okamihy v živote budúcej nevesty si necháva pre seba. „Nehnevajte sa, ale nebudem sa k tomu vyjadrovať,“ povedala nám včera Parišková, čím chýry o jej treťom sobáši nevyvrátila.

Hviezda Novín TV JOJ si však neustriehla jasný dôkaz o jej blížiacom sa čepčení, ktorý jej svieti na prste. Aneta totiž v pondelok nakrúcala pripravovanú šou Pošli ďalej a pri hopsaní za pultíkom sa jej na ruke ligotal diamantový prsteň. „Je to darček od môjho Mirka,“ zahmlievala v jojkárskom Top Stare mama troch detí, ktorej tvár žiariaca spokojnosťou a nekonečný úsmev hovorili jasnou rečou. Aby však ostrieľaná moderátorka všetkých zmiatla, podarúnok od Polakoviča si nasadila na prostredník. „Cenu prsteňa odhadujem na viac ako 1 000 eur,“ uviedla odborníčka na šperky Katarína Petrenko.

Našla šťastie

Parišková sa v živote dvakrát popálila a jej manželstvo s podnikateľom Davidom Dočekalom a Kanaďanom Markom Sedlmairom skončilo na súde. Sympatickej blondínke po nich zostali milovaní synovia Daniel (9), Gabriel (6) a Nathan (5), ktorým po boku partnera Polakoviča vytvorila silné rodinné zázemie. Špecialista na informačné technológie nelení a vlani v decembri kúpil byt v bratislavskom Ružinove, kam si rodinku z Dúbravky nasťahuje. Aneta zároveň bude vďaka novej adrese bližšie k svojej súkromnej škôlke a jasliam.

Rodáčke z Košíc sa tak konečne blýska na lepšie časy! „Som šťastná, presne po takom mužovi som túžila. Stále by som verila, že mi raz Pán Boh takého dopraje,“ tešila sa vlani v rozhovore pre Nový Čas Nedeľa. Je teda možné, že už čoskoro bude z moderátorky pani Polakovičová. „Aneta je veriaci človek, ktorý si ctí tradície a nebude žiť len tak na divoko. Rovnako zmýšľa aj Miro. Sobáš, ktorý je jasná voľba, preto nebudú zbytočne naťahovať,“ myslí si náš zdroj.

Diamantový prsteň: viac ko 1000 €*

*odhadovaná cena odborníčky na šperky

Anetini bývalí muži

David Dočekal (40)

Parišková sa za Dočekala vydala v roku 2006, Zdroj: mp, anc

Aneta sa s českým podnikateľom zosobášila v roku 2006. Z ich manželstva pochádza syn Daniel (9). Dočekal opustil moderátorku krátko po pôrode a odišiel žiť späť do Česka. Parišková tak zostala na synčeka sama. Rozviedli ich v máji 2011.

Mark Sedlmair (39)

Mark Sedlmair Zdroj: jf

Moderátorka sa s Markom stretla v Prahe. Zosobášili sa v roku 2011, rozvod nasledoval v marci 2017. Aneta má s Kanaďanom, ktorý už pred tromi rokmi odišiel za oceán, synov Gabriela (6) a Nathana (5).