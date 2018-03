Elánista Vašo Patejdl sa teda nezdá: Nikto netušil, aký skrytý talent sa v ňom ukrýva!

Vašo Patejdl všetkých šokoval, keď sa po vyše tridsiatich rokoch spoločného života rozviedol so svojou manželkou Alenou a v tichosti sa oženil s partnerkou Milušou. V súčasnosti sa hudobník na Slovensku ukazuje už len sporadicky a všetok voľný čas venuje rodine, no i dokončovaniu nového domu neďaleko Prahy. A tak nás zaujímalo, či aj on sám dokáže priložiť ruku k dielu alebo sa od "kutilstva" drží radšej ďalej. To, čo nám však prezradil, by od speváka čakal málokto...