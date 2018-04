Trénerka Soňa zo šou Najväčší víťaz: Neuveríte, ako vyzerala pred rokmi

V šou Najväčší víťaz sa o tímy súťažiacich s nadváhou starajú dvaja skúsení tréneri. Jednou z nich je Soňa Sedláčková (38), ktorá v minulosti, napriek tomu, že odmalička športovala, bojovala s nadváhou.

Podarilo sa jej však veľmi rýchlo s kilami navyše zatočiť, a tak radí svojim zverencom z vlastnej skúsenosti.

Soňa spolu s druhým trénerom Janym Landlom učí ľudí v novej markizáckej šou, ako správne cvičiť. „Mojou hlavnou úlohou je pomôcť im nájsť kondičku, ktorú túžia mať. Aktuálne je to celkom náročné obdobie, lebo sú unavení nielen fyzicky, ale aj mentálne. Často tečú slzy, pretože s nimi musíme pracovať veľmi tvrdo na všetkých úrovniach,“ hovorí Soňa.

Mala nadváhu

Krehké žieňa s vysekanou postavou sa športu venovalo od malička. „Od troch rokov športujem, najskôr prišla gymnastika, potom latinskoamerické tance, v 15 som prvýkrát ovoňala fitnes svet a odvtedy cvičím,“ začína svoje rozprávanie. I keď cvičiť nikdy neprestala, postavu nemala vždy takú ako teraz.

„Ako športovec som odišla do Anglicka, ale mala som len 22 rokov a vlastne som začala spoznávať svet. Ktorí sú to dobrí a zlí ľudia, videla som, ako ľudia holdujú drogám, pitiu, ako fungujú medziľudské vzťahy a uvedomila som si, že som nevyzretý človek vo svete a sám. Uvedomovala som si, že sa musím zaradiť a svet v Anglicku bol pre mňa veľmi rýchly a nepochopiteľný, preto tie kilá, čo prišli, zapríčinila hlavne psychika. Aj napriek dvojfázovému tréningu som nabrala asi 15 kilogramov.“ Kilá navyše si však vôbec neuvedomovala. Až keď prišla navštíviť mamu domov na Slovensko.

Do ničoho sa nezmestila

„Zaklopala som na dvere susedovi, a ten sa zhrozil, ako vyzerám. Poznal ma, pretože so mnou chodieval kedysi trénovať. Nechcel veriť tomu, čo vidí. Domov som si nepriniesla veľa vecí, lebo som prišla len na pár dní. Chcela som ísť von a nemala som si čo obliecť, lebo do ničoho som sa nezmestila. Vtedy som sa rozplakala a uvedomila som si, čo sa so mnou stalo. Musela som sa na to pozrieť inak. Snažila som sa zistiť, prečo som tak pribrala. Nonstop som zajedala svoje emócie, a to, ako som sa v Anglicku cítila, proste ako Alenka v krajine zázrakov. Dovtedy som totiž stále trénovala, nechodievala som sa len tak flákať, mala som svoj autistický svet. Bolo pre mňa veľmi ťažké prijať, o čom je vlastne svet, a tak som veľa papala,“ spomína.

Na svoju pôvodnú hmotnosť sa však dostala veľmi rýchlo. „Asi o pol roka som bola späť vo svojej kondičke. Uvedomila som si, že môžem byť akýkoľvek dobrý športovec, môže sa stať, že zlyhám, keď si neuvedomím, čo sa so mnou deje.“

Všetko je v hlave

Soňa priznáva, že i keď sa celý život venovala športu, boli aj chvíle, keď sa jej vlastné telo nezdalo atraktívne. „Pritom bolo veľmi pekné. Vždy ide o to, ako si to usporiadate v hlave.“ Teraz je so sebou spokojná a vlastní dokonca trénerskú školu. Už vyše desať rokov študuje psychológiu u klinického psychiatra zo zahraničia, a preto môže radiť tým, ktorí jej pomoc potrebujú. „Najväčší problém u ľudí, ktorí majú nadváhu, je to, že jedlo je ich nepriateľ a to, že svoje emócie zajedajú. Napríklad Andrejka zo šou sa nemala rada, cítila sa ako škaredá a hlúpa, ako žena, ktorá nemá čo ponúknuť mužom, takže na tom sme museli začať pracovať. Ak sa takto cítite, ako môžete byť krásna žena? Som teda aj v úlohe ich psychológa, lebo keď si raz takým niečím prejdete, viete, ako sa s ľuďmi môžete rozprávať a pomôcť im.“

Čo však s tým, ak niekto nemá rád zdravé jedlá? „Je veľa ľudí, ktorí nemajú radi zdravé jedlo, ale na to existuje len jedna odpoveď. Keď nemáte radi zdravé veci, nebudete ani zdravý človek. Potom by som hľadala v minulosti, kde sa stalo, že nemáte radi zdravé jedlo. Je to len návyk, ale všetky návyky sa dajú zrušiť. Musíte len vyjsť z komfortnej zóny,“ myslí si Soňa a pokračuje. „Jesť treba pravidelne, často a menšie porcie. Mám takú filozofiu, jem zdravo, a preto môžem jesť aj nezdravo. Niekedy si dám slaninu alebo dva nanuky. Ale viem, že mi to nič neurobí, lebo jem zdravo a cvičím. Takto sa snažím nastaviť aj svoj tím, že jedlo je ich priateľ, že to nie je pomôcka na emócie. Nebáť sa stravy. Občas treba zhrešiť, je to rovnováha. Keď som jedla len zdravo, všetko nízkotučné, úplne mi to odpálilo metabolizmus a imunitu. Je dobré o tom hovoriť.“

Soňa vytvorila vlastné cvičenie, ktoré nesie názov SOM, čo znamená sval, obnova a myseľ. „Celý fitnesový svet je naozaj preplnený rôznymi druhmi tréningu. V SOMku máte všetko, rysovanie, kardio a kondičný tréning. Používate vždy iné svaly, aby telo bolo zdravé a pekné.“ Zaujímavosťou je, že v rodine je Soňa jediná, ktorá sa aktívne venuje športu. „Dúfam, že vďaka najväčšiemu víťazovi sa všetci preberú a začnú so sebou niečo robiť. Aj partner mi povie, že varím pre zajace a radšej si navarí sám,“ uzatvára so smiechom.