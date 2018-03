Jana sa na narodeniny dozvedela tú najkrutejšiu správu: Smrť brata († 42) a syna († 26)!

Obrovské nešťastie. Jana (46) z Hanušoviec nad Topľou (okr. Vranov nad Topľou) mala v pondelok oslavovať narodeniny.

Namiesto toho oplakáva smrť svojho milovaného syna Petra († 26) a brata Mira († 42). Jej manžel Ladislav (48) je hospitalizovaný v kritickom stave v nemocnici. Muži doplatili na to, že si chceli privyrobiť pred Veľkou nocou.

Jana je zdrvená. „Toľké nešťastie v jednej chvíli... Celú noc som nezažmúrila oka. Mala som okolo seba troch milovaných ľudí a ktovie, či uvidím ešte aspoň jedného živého,“ plače nešťastná žena. Nedokáže sa zmieriť s tým, že sa jej život zmenil v jednej sekunde. Jej blízki boli pracovití, nezaháľali.

Keďže však na východe nedokázali zohnať prácu, museli sa za ňou vybrať stovky kilometrov od domova. „Donedávna robili v Bratislave ako viazači. Ale podnikateľ, ktorý ich najal, im neplatil. Teraz prišla ďalšia ponuka, mali si ísť zarobiť do Viedne. Neodmietli, bola to príležitosť, ako zabezpečiť rodiny pred sviatkami. Radšej mohli zostať doma,“ bedáka nešťastná žena. Pre celú rodinu je to obrovské nešťastie. Po Mirovi zostali štyri deti a po Petrovi syn. Ich mamy to budú mať teraz veľmi ťažké. Jana sa takmer nepretržite modlí, aby nažive zostal aspoň jej milovaný manžel Ladislav, ktorého čaká náročná operácia.

Dostali defekt?

V aute smerujúcom do Viedne sedelo sedem ľudí. Takmer všetci utrpeli veľmi vážne zranenia, len Michal Cibrik (26) vyviazol iba s poranenou nohou. V pondelok už pricestoval domov. „Ja som sedel na zadnom sedadle. Neviem presne, čo sa stalo. Všetko vyzeralo byť v pohode. Cestou z Hanušoviec sme si urobili aj dve prestávky na oddych. Hrala muzika, vyzeralo to tak, že bezpečne docestujeme do Viedne. Zrazu sa však auto začalo točiť na ceste, možno to bol defekt. Potom som pocítil, ako do nás narazilo auto. Prebral som sa, až keď sme už stáli. Vyliezol som von oknom. Zastavovali ďalšie autá, privolali pomoc. Ja som bol v šoku a mal som problém s tým, aby som si vôbec uvedomoval, čo sa okolo mňa deje. Doteraz sa z toho neviem spamätať, je mi veľmi ľúto, že moji kamaráti zahynuli,“ uzavrel so slzami v očiach Michal. „Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia a ublíženia na zdraví,“ informovala policajná hovorkyňa Elena Antalová.



Smutná bilancia nehody

2 mŕtvi

6 zranených

Ako sa stalo nešťastie

1. V dodávke Mercedes Vito sa viezlo 7 ľudí. Auto zatiaľ z nezistených príčin narazilo do zvodidiel. Pri zrážke sa poškodili pravé kolesá, auto sa stalo neovládateľné.

2. Prešlo cez oba jazdné pruhy a zastavilo sa na stredovej betónovej bariére.

3. Za dodávkou išiel bavorák, ktorý nestihol zabrzdiť a narazil do nej.

4. Do dodávky následne narazil aj vodič VW Passat.