Tragédia na diaľnici pri Trenčíne: Miro († 42) a Peter († 26) zahynuli cestou do práce vo Viedni

Miroslav († 42) a Peter († 26) z Prešovského kraja v nedeľu večer zahynuli pri tragickej nehode v Trenčianskom kraji. Obidvaja muži išli s partiou za prácou vo Viedni.

Nehoda sa stala v katastri obce Beluša (okres Púchov). V nedeľu večer sa tam krátko po 20. hodine zrazili mikrobus Mercedes Vito s osobným autom BMW, účastníkom nehody bola aj posádka VW Passat. Pri nehode prišli o život dvaja ľudia, dvaja sa zranili ťažko, ďalší ľahko.

Ako uviedla trenčianska krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová, Roman (21) z Vranova nad Topľou za volantom dodávky Mercedes Vito prešiel s autom mimo jazdný pruh a bokom auta narazil do zvodidiel. Pri zrážke so zvodidlami sa poškodili pravé kolesá. Auto sa stalo neovládateľné prešlo cez oba jazdné pruhy a zastavilo sa na stredovej betónovej bariére. Jedno z vozidiel, BMW 330, ktoré riadil Martin (26) z Púchova, a išlo za dodávkou a narazilo do Mercedesu. BMW sa stalo neovládateľné, narazilo do stredových zvodidiel a ostalo stáť niekoľko desiatok metrov od miesta zrážky. Do Mercedesu ešte narazilo osobné auto VW Passat, ktoré riadil Xavér (59) z Námestova.

Smrť otca štyroch detí na ceste za prácou

Správa o smrti Miroslava P. († 42) a Petra H. († 26) sa už rozšírila po Hanušovciach nad Topľou (okres Vranov nad Topľou), kde obidvaja bývali s rodinami "Partia išla do roboty do Viedne. Keď tu robota pre nás nie je, tak musíme chodiť za robotou do zahraničia. Je nám ľúto, že zomreli. Peter bol slobodný, v byte býval s ďalšími členmi jeho rodiny. Miro bol ženatý mal štyri deti. Sme z toho veľmi smutní," povedal sused obidvoch rodín.

"Je to podobná nezmyselná smrť našich ľudí, ako keď pred Vianocami pri Prievidzi zahynuli tie opatrovateľky, ktoré sa vracali z práce v Rakúsku..." dodal smutne sused.