Andrej Danko všetkých prekvapil: Otvorene prehovoril o tom, čo sa doteraz len šepkalo

Poriadne prekvapil! Kto čakal, že SNS sa bude zubami-nechtami držať koaličnej stoličky, ten sa poriadne mýlil.

Andrej Danko (43) vo svojom prejave po odchode Roberta Kaliňáka (46) niekoľkokrát spomenul predčasné voľby, ktorým sa premiér Róbert Fico (53) zatiaľ navonok bráni ako čert kríža. Loptičku ale poslal líder SNS smerom k strane MOST- Híd s vysvetlením, že zodpovednosť je na ich pleciach. Danko ale jedným dychom priznal, že prispôsobovať sa ho už nebaví, a ak by si mohol vybrať, najradšej by vládol sám...

SNS s tým nič nemá. Takto sa k udalostiam posledných dní postavil šéf národniarov Andrej Danko. Ten tvrdí, že jeho strana je na rozdiel od Mosta-Hídu jednotná a žiaden poslanec už nebude po páde Kaliňáka vystrkovať rožky. Bez Mosta-Hídu ale pokračovanie vlády nevidí ako reálne. „Ak nedokážu lídri zabezpečiť jednotu poslaneckých klubov, táto vláda nemá budúcnosť,“ povedal Danko.

Potvrdil, že sú pripravení vzdať sa prakticky akejkoľvek stoličky, ak sa bude hovoriť o rekonštrukcii vlády. Ponúkol dokonca aj tú svoju. „SNS sa nebude brániť a držať žiadneho postu vrátane môjho postu. Ak bude možné, sme pripravení na rekonštrukciu vlády podľa predstáv premiéra a prezidenta,“ dodal. Požiadavka na odchod ministerky Žitňanskej, o ktorej hovoril jeho stranícky kolega Anton Hrnko, nie je podľa jeho slov téma. Viac ako slovo rekonštrukcia vo svojom prejave ale prekvapivo skloňoval slovo predčasné voľby.

Úradnícka vláda, o ktorej sa v predchádzajúcich dňoch hovorilo ako o jednej z možností, podľa neho nemá šancu v parlamente uspieť. A tak prichádza do úvahy iba jedno riešenie. „Ak koalícia stratí podporu Mosta-Hídu, budeme za predčasné voľby,“ povedal k riešeniu koaličnej krízy Danko s tým, že vlastne ani nevie, koľko hlasov po odchode Maďariča dokáže garantovať SMER-SD.

Budúcnosť podľa Danka

Andrej Danko sa snaží v týchto dňoch vystupovať ako mediátor, aj keď treba povedať, že v prípade prezidenta Andreja Kisku a premiéra Roberta Fica mu to vôbec nevyšlo. Medzi riadkami hovorí aj to, že ani vláda so Smerom nie je „med lízať“ a prichádza s novým nečakaným riešením. „Začínam si myslieť, že najlepšie je vládnuť sám. Skúsim robiť politiku, akú chceme robiť my, zatiaľ sa len prispôsobujeme,“ opísal predstavy o politickej budúcnosti SNS, ktorá sa inšpirovala predchádzajúcou vládou súčasného premiéra.

Hoci by sa zdalo, že Danko si týmto robí pôdu pre budúcu spoluprácu so súčasnou opozíciou, nie je to tak. Naopak, o jej lídroch hovoril ako o mafiánoch a klamároch. „Jeden deň sa vám neboja z dnešnej opozície napľuť do tváre a na druhý deň vás chcú mať za koaličného partnera. Prosím Boha, nech sa vrátia strany ako SDKÚ,“ vyslovil želanie šéf národniarov, ktorému v politike chýba vystupovanie Ivana Mikloša a distingvovanosť Ivety Radičovej.

Na dvoch tlačovkách za jeden deň sa Danko zmienil:

8x o predčasných voľbách

o predčasných voľbách 6x o rekonštrukcii vlády

o rekonštrukcii vlády 1x o možnosti odchodu z koalície

Sme najbližšie ku konci koalície

Grigorij Mesežnikov, politický analytik

- Je to skutočne silný signál, že Andrej Danko otvorene hovorí o predčasných voľbách, ale to celkom nestačí na to, aby sa aj uskutočnili. Keby sa za predčasné voľby prihlásila aj SNS, aj Most-Híd, ešte stále tam je Smer a kotlebovci, ktorí blokujú vznik ústavnej väčšiny. Pokiaľ ide o SNS, vychádzajú z toho, že opakovane majú v prieskumoch dostatok percent. Súdržnosť koaličných partnerov je dnes veľmi rozkývaná. Hoci nikdy neboli nejako extra súdržní, udalosti posledných dní rozhýbali základy koalície. Dnes je vládna koalícia od roku 2016 zrejme najbližšie k ukončeniu svojej existencie.

10 naj výrokov predsedu SNS: