Organizátor protestov Za slušné Slovensko Peter Nagy: Na demonštrácie sme vyzbierali tisíce eur!

Do ulíc dokázali organizátori protestov dostať najviac ľudí od Nežnej revolúcie. Po celom Slovensku za vyšetrenie smrti mladého páru a vyvodenie politickej zodpovednosti kráčalo vyše 120 000 ľudí.

Pokojné demonštrácie pritom na kolene prichystal Peter Nagy spolu s manželkou Katkou. V rozhovore pre Nový Čas rozpráva, ako celá akcia dopadla, aj čo očakáva od politikov.

Ako ste spokojný s priebehom a účasťou na piatkových protestoch?

Ľudia na Slovensku poslali politikom jednoznačný signál – sú za slušné Slovensko, bez vlády, ktorá je prepojená na korupciu alebo organizovaný zločin. Sme veľmi radi, že bolo v uliciach toľko ľudí. Len v Bratislave to bolo 60 000. Sme veľmi radi, že všetky zhromaždenia na Slovensku prebiehali pokojne. Nezaznamenali sme ani jednu výtržnosť.

Na námestia ste dostali najväčší počet ľudí od Nežnej revolúcie. Čo to symbolizuje?

Symbolizuje to túžbu po zmene. Ľudia cítia, že takto to už ďalej nejde, že vražda novinára nie je v poriadku a je neprípustné, aby vo vláde boli ľudia, u ktorých je podozrenie na organizovaný zločin. Je potrebné niesť za to politickú zodpovednosť.

Ako ste hodnotili vyhlásenia premiéra o bezpečnostnom riziku, ktoré malo protestom po Slovensku hroziť?

Premiér sa rozhodol ľudí strašiť. Ľudia sa však neboja. A jeho fotky s kockami sú na smiech. My sme o bezpečnosti na zhromaždeniach aktívne hovorili s políciou a inými odborníkmi, ktorí monitorovali situáciu. Tí nás ubezpečili, že sa v piatok nemáme čoho obávať.

Na tribúnach okrem umelcov či študentov vystúpil aj Róbert Bezák. Čím ste ho presvedčili?

Ničím špeciálnym sme ho presviedčať nemuseli. Arcibiskupa Bezáka sme oslovili a on súhlasil, že vystúpi.

Mali ste pri príprave strach? Máte tehotnú manželku, nepovažovali ste to za veľké riziko?

Myslím, že moja manželka Katka, ktorá je súčasťou najužšieho organizačného tímu, bola celý týždeň odvážnejšia ako ja. Samozrejme, že som mal strach. To nás však nemôže zastaviť.

Cítili ste tlaky od politikov pred protestmi?

Vnímali sme, že celé Slovensko sa na nás pozerá. No vieme, že to nie je o nás, ale o tom, ako bude naša krajina vyzerať. Je to o odkaze Jána a Martiny.

Budete pokračovať s protestmi? Za akých okolností?

Máme dve požiadavky, za ktoré sa na celom Slovensku postavilo viac ako 100-tisíc ľudí a ktorých naplnenie žiadame: dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov a novú dôveryhodnú vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin.

Čo je minimom spraviť zo strany politikov na to, aby ste s protestmi skončili?

Splnenie našich oboch požiadaviek a vyvodenie politickej zodpovednosti.

Bude sila davu ľudí schopná zmeniť reálne pomery v spoločnosti?

Po piatku mám hlbokú úctu pred ľuďmi žijúcimi na Slovensku. Že mali dostatok odvahy prísť a vyjadriť svoj názor. A to ma napĺňa nádejou, že sa veci na Slovensku meniť budú. Je načase, aby sa ľudia aktívne zapojili do politiky a postupne menili veci aj na miestnej úrovni.

Prežívajú to ľudia vo zvyšku Slovenska podobne ako v Bratislave, keďže u nás nie je tradícia podobných protestov?

Účasť na zhromaždeniach mimo hlavného mesta bola obrovská. 10-tisíc ľudí prišlo v Prešove, v Košiciach či Žiline. Tisíce v iných mestách. A dokonca v menších mestách ako napríklad Krupina, prišli stovky. Nehovoriac o účasti po celom svete. Jasne to hovorí, že toto nie je len o Bratislave. Toto je o nás všetkých.

Aký bol rozpočet na celú organizáciu piatkových protestov?

Dostali sme viac ako 33 000 € od viac než 500 darcov. Všetko išlo cez transparentný účet, kde sa dá sledovať, kto posiela peniaze. Z týchto financií budeme hradiť všetky faktúry spojené s piatkom. Ešte nie je jasné, čo urobíme s financiami, ktoré nám zostanú.

