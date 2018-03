So zatajeným dychom ich počúvali tisíce ľudí: Tri najemotívnejšie prejavy protestov!

Slová, ktoré dojali k slzám. Na piatkových protestoch v hlavnom meste sa zúčastnila aj Mária, sestra novinára Jána Kuciaka († 27). Trasúcim sa hlasom, v ktorom bolo cítiť neskutočný smútok, sa poďakovala prítomným za to, že im smrť jej brata a budúcnosť Slovenska nie je ľahostajná. Na pokojných protestoch proti vláde Roberta Fica vystúpili aj mama zavraždenej Martiny Kušnírovej († 27) a emeritný biskup Róbert Bezák. Obaja adresovali politikom tvrdé slová.

Guľku do srdca dostala celá rodina

Mária Kuciaková, sestra zavraždeného novinára

Mária Kuciaková sa objavila na tribúne na bratislavskom Námestí SNP potom, ako organizátori požiadali dav o absolútne ticho. „Nedá sa slovami opísať, aké chvíle teraz doma prežívame. Dúfam, že nikto z vás nikdy nič podobné nebude musieť zažiť,“ začala svoj prejav plný bolesti. „Mám pocit, že guľku priamo do srdca dos­tala celá naša rodina, a že všetci sme tak trochu zomreli,“ vysvetlila Mária to, čo cíti celá jej rodina potom, ako prišla o milovaného brata.

Podľa vlastných slov dlhší čas váhala, či sa na proteste zúčastní, alebo zostane doma pri rodičoch, ktorí ju v týchto chvíľach potrebujú najviac. „Rozhodla som sa tu stáť kvôli vám,“ vysvetlila a následne sa všetkým protestujúcim poďakovala. „Ďakujem za to, že ste tu, za to, že sa zaujímate, a za to, že vám to nie je jedno. Lebo ani Martinke a Jankovi to nebolo jedno. Chceli urobiť toto miesto lepším pre život. Chceli to však urobiť slušne, a preto vás vyzývam k pokojnému zhromaždeniu, aby sa spomienka na Janka a Martinku nestala zámienkou na násilnosti a provokácie.“ Po dočítaní prejavu nevedela udržať slzy, no celé námestie ju povzbudzovalo neutíchajúcim potleskom.

Smrť vzbudzuje túžbu po pravde

Róbert Bezák, emeritný biskup

„Chcem z tohto miesta pozdraviť Bélu Bugára, pani Žitňanskú, pána Kresáka a pána Šebeja, do rúk ktorých som vložil svoju dôveru a dal som im svoj hlas za lepšie Slovensko. Nech rozmýšľajú. Jedna guľka do srdca, jedna guľka do hlavy. To bolo posolstvo? Oznam pre obyčajných ľudí? Že do nás sa nestarajte, do nás si nezačínajte? Je to hrozivé, že sa niekto môže vysmievať smrti človeka. Možno sme sa naučili byť ľahostajní, naučili rezignovať pri tých všetkých kauzách a skutkoch, ktoré sa stali či nestali. Ale aby zabitie človeka prešlo vedľa nás a stratilo sa v čase, to by znamenalo, že sme morálne rozvrátení. Bolo by to znakom, že nám už na ničom nezáleží. Ale my takí nie sme, nám na tom záleží, je v tom čosi hrozivé, biblické, že až smrť nás povzbudí k životu. Že až smrť v nás vzbudzuje túžbu po pravde a spravodlivosti. Janko a Martinka, vy ste sa stali hrdinami Slovenska,“ odkázal Bezák.

Kvôli tej krvi im nedám pokoj

Zlatica Kušnírová, mama zavraždenej Martiny († 27)

„Janko a Martinka mali vo verejných veciach prehľad. A vždy dávali najavo, čo si myslia o týchto politických stranách. V súvislosti s vyšetrovaním mám viacero pochybností, lebo momentálne je to ešte komplikovanejšie ako na začiatku. Zasahovali do neho ľudia, ktorí nemajú kompetencie. Napríklad šéf protikorupčnej jednotky či patológ, i keď tam mal byť súdny znalec. Odmietali pomoc zahraničných expertov na odheslovanie mobilov a počítačov a o niekoľko dní neskôr kontaktovali moju rodinu, aby sme im pomohli s heslami. Aj výroky politikov, ktorí sa potia namiesto toho, aby odpovedali na otázky, svedčia o tom, že by nemali byť na svojich postoch aspoň kým neskončí vyšetrovanie. Trvám na tom ako matka zavraždenej dcéry. Podľa niektorých na seba pútam zbytočnú pozornosť. Preto ma od môjho zámeru vystúpiť verejne odhovárali aj moji blízki. Nikto však nevie, čo prežívam po tejto tragédii. Cítim, že to musím dohrať až do konca. Viem, že Martina s Jankom by si to takto priali. A priviedol ma aj hrôzostrašný pohľad, ktorý sa mi naskytol, keď som vstúpila do domu vo Veľkej Mači... Bolo to niečo hrozné. A kvôli tej krvi im nedám pokoj. Všetkých prosím, aby nás v tomto boji podporili.“