Podraz na súťažiacich šou Moja mama varí lepšie ako tvoja: Toto nie je fér!

Zabudnite na Habovcov či iné legendy kuchárskej šou Moja mama varí lepšie ako tvoja. František Sedlák s kamarátom Ivanom Rusinom sa stali novými rekordérmi v počte odsúťažených večerov.

Zastali na čísle 48 a aby ich Jojka konečne odstavila od hrncov, prekvapivo proti nim postavila dvojicu špecialistov, Martina Korbeliča a Marka Orta.

Sympatickí rekordéri boli z celej situácie prekvapení. „Nečakali sme to,“ hovorí František Sedlák. „Ale bola to aj veľká výzva a česť variť proti nim. Či to bolo fér, alebo nie, to neviem posúdiť, ale určite to pre mňa bola veľká výzva, že si možno myslia, že sme až takí dobrí, že musia proti nám postaviť takýchto ľudí.“

Nedokázala ich rozlíšiť

„Zistila som to až v tej sekunde, keď k tomu prišlo. Úplne som z toho odpadla, lebo som netušila, že sa niečo také stane, aj keď diváci nás na sociálnych sieťach neustále vyzývajú, že keď sme takí múdri, nech aj my navaríme,“ smeje sa Zuzana Sabolová, ktorá výtvory konkurenčných tímov posudzovala a vraj absolútne nedokázala dešifrovať, ktoré jedlo vytvorili jej kolegovia a ktoré súťažiace duo Sedlák-Rusina. „Tým, že títo súťažiaci chlapci sú nesmierne šikovní a majú aj moderné ťahy, sledujú všetky trendy, tak obe jedlá mali podobný rukopis. Vôbec sa to nedalo rozlíšiť,“ konštatuje.

Nechceli sme si nič dokazovať

K tomu, že raz do súťažného diania zasiahnu aj profesionálni hodnotitelia, sa vraj schyľovalo dlhšie. „Bavili sme sa o tom hádam aj pred rokom, hovoril som si, že by to bol dobrý nápad a spestrenie,“ vraví Marek Ort, a zároveň dodáva: „Ale nešli sme do toho s tým, že ideme s niekým súperiť, že by sme niekoho chceli vyraďovať, dokazovať si, že sme lepší. Skôr sme išli do rizika, lebo oni v tej kuchyni varili viac ako 40-krát a my sme v nej boli prvýkrát. Akoby sa to vymenilo, oni boli v pozícii profesionálov a my sme boli amatéri.“ Podobne to cítil aj Martin Korbelič. „Bola to veru zmena, stáť na druhej strane a variť so všetkými tými nástrahami. Časový stres a pocit zodpovednosti za úspešný výsledok robili svoje,“ konštatuje.

Kto bol favorit?

Zaujímavé je, že hneď prvý duel sa skončil prekvapivým víťazstvom dvojice Sedlák-Rusina. Čo to spravilo s profesionálnou hrdosťou známych šéfkuchárov? „Nič. Ako som hovoril, nešiel som tam niekoho porážať. Chcel som si to skôr vyskúšať. Nemám s tým problém, keď niekto navarí lepšie,“ krčí plecami M. Ort a jeho kolega súhlasí. „Tu naozaj išlo o zábavu. Na druhej strane prehrať s chalanmi, ktorí varili v tej kuchyni už nespočetne ráz a poznajú tam každú „,pavučinu‘, ich predurčovalo byť v role favorita,“ myslí si M. Korbelič.

Vyvarili si vyše 20 000 €

V každom prípade, rekordéri si nateraz vyvarili viac ako 20 000 € a nech už ich exhibičné súperenie s profesionálmi dopadne akokoľvek, súťaž im veľa dala. „Bola to jedna veľká škola života, obrovská skúsenosť. Určite sa chcem vareniu venovať naďalej, keby sa podarilo napísať aj nejakú knihu, bolo by to fajn. Chcem sa tiež ďalej vzdelávať a zlepšovať gastronómiu na Slovensku,“ dodáva F. Sedlák.