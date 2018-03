Trinásťročná Ruska Alexandra Trusovová predviedla ako prvá krasokorčuliarka v histórii dva štvorité skoky v jednej jazde.

Na juniorskom svetovom šampiónáte v Sofii zvíťazila so ziskom 225,52 b.

The future is here, and her name is Alexandra Trusova. #WorldJFigure pic.twitter.com/oQ54pbpKjQ — icenetwork (@icenetwork) March 10, 2018

Moskovčanka skočila ako prvá žena v histórii štvoritý tulup a vo voľnej jazde pridala tiež štvoritý salchov. Ten sa v roku 2002 podaril skočiť Japonke Miki Andovej. Informáciu priniesla agentúra DPA.