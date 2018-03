Motorkári sú šťastnejší ľudia. Prečo je to tak?

Bezpečná jazda na motorke prináša benefity pre telo aj dušu.

Ľudia, ktorí nedajú dopustiť na jazdu na dvoch kolesách, sú šťastnejší a spokojnejší. Vyplýva to z viacerých štúdií. Podľa jednej z nich na vzorke viac ako 60-tisíc ľudí sa zamestnanci, ktorí jazdia do práce na motorkách, cítia omnoho lepšie a menej frustrovane ako ich kolegovia na autách, autobusoch, vlakoch či vlastných nohách. Mnohí fanúšikovia dvojkolesových tátošov tvrdia, že akýkoľvek presun z bodu A do bodu B si užívajú a dokonale si prečistia hlavu.

Motorkárky sú spokojnejšie vo vzťahoch

Výnimkou nie sú ani ženy – motorkárky, ktorých počet v posledných rokoch vo svete výrazne stúpa. Z porovnania tisícky dám jazdiacich na motorkách a tisícky žien preferujúcich auto vyplynulo, že prvá skupina sa cíti šťastnejšie, istejšie, sebavedomejšie a dokonca spokojnejšie vo vzťahoch. Až 74 percent z nich tvrdilo, že sa ich život výrazne zlepšil, odkedy do neho pribudla motorka.

Pohladenie pre dušu, telo aj matku Zem

K dôvodom zrejme patrí aj to, že jazda na motorke (samozrejme, bezpečná) priaznivo vplýva na mentálne zdravie. Zábava plynúca z nekonečnej slobody a vetra vo vlasoch (alebo skôr na prilbe) štartuje hormóny šťastia – endorfíny. Okrem toho, motorkári sú omnoho častejšie vystavení slnečnému žiareniu, čím získavajú viac vitamínu D, ktorý vplýva na dobrú náladu. Jazdou na motorke tiež spálite viac kalórií ako v takom aute. Pri udržiavaní rovnováhy pracujú nohy aj chrbtica, nosením prilby sa zas posilňuje krk. Motorkári tiež počas jazdy neustále trénujú mozog, v porovnaní s vodičmi áut musia svojmu okoliu venovať omnoho viac pozornosti. V neposlednom rade patrí k benefitom jazdy na motorke ekológia, keďže ide o „zelenšiu“ formu dopravy.

Raj pre motorkárov v bratislavskej Inchebe

Milovníci motoriek v našich končinách majú v tomto období dôvod na radosť. Jednak sa nezadržateľne blíži jar a s ňou lepšie počasie, ale aj 18. medzinárodná výstava motocyklov a príslušenstva Motocykel. Tento rok ponúkne kompletné zastúpenie značiek predávajúcich sa na slovenskom trhu, množstvo slovenských premiér i skutočné špeciality v hodnote desiatok tisíc eur a k tomu adrenalínom nabitý sprievodný program s kaskadérskymi vystúpeniami Adama Peschla jeho Special Brothers Teamu. Novinkou je po prvýkrát možnosť otestovať si jazdu nielen na skútroch, ale aj na motorkách, či sekcia motocyklov vyrobených na zákazku Customs of Slovakia v nových, väčších priestoroch, doplnených o MOTOZÓNU so štvordňovou zábavou, rockovými koncertami, výstavou veteránov, či Slovenskou národnou tetovacou výstavou. Navyše, každá vstupenka je v hre o exkluzívny zájazd na Route 66 a ďalšie hodnotné ceny. Výstava Motocykel sa uskutoční od 15. do 18. marca v bratislavskej Inchebe a privíta nielen profesionálnych či rekreačných jazdcov, ale aj všetkých tých, ktorí o kúpe motorky len uvažujú alebo sa na ne jednoducho radi pozerajú.