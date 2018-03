V Los Angeles udelili Oscary: Kto sa teší zo zlatej sošky?

Americká Akadémia filmových umení a vied udelila v noci na pondelok svoje ceny, ktoré sú vo filmovom svete symbolom najvyššieho zadosťučinenia za tvorivý prínos vo filmovom umení.

V poradí už 90. ročník odovzdávania Oscarov sa konal v Dolby Theatre v Los Angeles. Moderátorom večera bol Jimmy Kimmel.

V kategórii Najlepší film uspela snímka Podoba vody (The Shape of Water), vďaka ktorej Guillermo del Toro získal Oscara aj v kategórii najlepší režisér.

Najlepším hercom v hlavnej úlohe sa stal Gary Oldman za svoj výkon vo filme Najtemnejšia hodina (Darkest Hour).

V ženskej kategórii sa nositeľkou Oscara stala Frances McDormandová, ktorá hrala hlavnú postavu vo filme Tri bilbordy kúsok za Ebbingom (Three Billboards outside Ebbing, Missouri).

Pokiaľ ide o najlepšie stvárnenie vedľajšej úlohy, medzi ženami zvíťazila Allison Janneyová (Ja, Tonya) a medzi mužmi Sam Rockwell za výkon vo filme Tri bilbordy kúsok za Ebbingom (Three Billboards outside Ebbing, Missouri).

Najlepším cudzojazyčným filmom je na základe rozhodnutia poroty snímka A Fantastic Woman (Čile).

V kategórii Dokumentárny film vyhral Icarus nakrútený Bryanom Fogelom a Danom Coganom a venovaný dopingu v ruskom športe.

Za krátky dokumentárny film dostala Oscara snímka Heaven Is a Traffic Jam on the 405.

Najlepším krátkym hraným filmom sa stal The Silent Child.

Najlepším celovečerným animovaným filmom je Coco a v kategórii krátkych animovaných film Oscara získal Dear basketball.

Najlepší adaptovaný scenár má film Daj mi tvoje meno (Call Me by Your Name), ktorý napísal James Ivory.

Kategóriu Najlepší pôvodný scenár vyhral Jordan Peele za scenár k filmu Uteč (Get Out).

Najlepšou pôvodnou piesňou sa stala Remember Me z filmu Coco.

Cenu Oscar za najlepšiu hudbu získal Alexandre Desplat za soundtrack k filmu Podoba vody (The Shape of Water).

Najlepšie kostýmy boli vo filme Niť z prízrakov (Phantom Thread) - vytvoril ich Mark Bridges.

Najlepší mejkap a vlasový stajling bol vo filme Najtemnejšia hodina (Darkest Hour).

Cenu za výpravu si odniesol film Podoba vody (The Shape of Water).

Oscara za najlepšiu kameru získal Roger A. Deakins, ktorý pracoval na filme Blade Runner 2049.

Za najlepší výkon v kategóriách zvukový strih a mix bol dvoma Oscarmi ocenený film Dunkirk, ktorý dostal ďalšieho Oscara aj za najlepší strih.

Cenu za vizuálne efekty získal film Blade Runner 2049.

Cenu Akadémie filmových umení a vied za výnimočný prínos pre kinematografiu prevzal mexický režisér Alejandro González Iňárritu.