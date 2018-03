Jakubiskovci sa na Česko-Slovenskom plese doťahovali ako zaľúbení pubertiaci: Majú to radi divokejšie!

Juraj Jakubisko, ktorému pred vyše piatimi rokmi transplantovali srdce, má optimizmu na rozdávanie. Spolu s manželkou Deanou sa objavili na tohtoročnom Česko-Slovenskom plese, kde sa nevyhýbali ani tancu. Pre istotu však sedeli pri stole s profesorom Pirkom, ktorý mu transplantoval srdce. To svoje má na správnom mieste aj Deana, ktorá chytila do rúk producentské veslo a hereckú kariéru zavesila viac-menej na klinec. Nie je jej to tak trochu ľúto?