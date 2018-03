Strach o Jágra: Stratil som pamäť, priznáva Jarda

Zranenie hlavy a kolena. Legendárny hokejista Jaromír Jágr (46) sa stále zotavuje z minulotýždňového tvrdého zákroku Marka Sikoru (31) z Havířova. Priznal, že tesne po ňom ani netušil, ako sa z NHL dostal do českej I. ligy.

Viac než hlava však fenomenálneho krídelníka trápia kolenné väzy a meniskus, čo ho limitovalo už v priebehu sezóny v Calgary. Stále však verí, že ak Kladno postúpi do extraligovej baráže, bude môcť hrať, no k tomu potrebuje mať dovtedy podľa pravidiel na konte minimálne 15 štartov. Preto sa rozhodol nastupovať aspoň na úvodné striedania, viac by momentálne nezvládol.

„Keďže som si nič nepamätal, pozrel som si ten zákrok na mňa. A keď mám byť úprimný, tak som si hovoril: Čo robím v Kladne? Ono je zase výluka v NHL?“ priznal pre isport.cz s úsmevom Jágr, podľa ktorého by však podobne nebezpečné zákroky mali z hokeja vymiznúť. „Hráči sú rýchlejší i silnejší a tieto nárazy by sa mali pískať. Je len otázka času, keď namiesto nosidiel privezú frajeri truhlu,“ dodal Jágr.