Čelia vážnym obvineniam: Mazurek pred súdom, razia na Rostása

Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Banskej Bystrici sa začalo súdne pojednávanie s Milanom Mazurekom.

Kotlebov poslanec a člen Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny je obvinený za hanlivé výroky na adresu rómskeho etnika odvysielané naživo v októbri 2016 v Rádiu Frontinus. Prokurátor na neho podal obžalobu pre prečin hanobenia národa, rasy a presvedčenia v jednočinnom súbehu s prečinom podnecovania, hanobenia a vyhrážania sa osobám pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine či farbe pleti.

ŠTS uznal v minulosti poslanca za vinného za hanlivé výroky na adresu rómskeho etnika. Dostal peňažný trest 5 000 €. Ak by ho nezaplatil, musel by ísť na pol roka do väzenia. Mazurek však proti trestnému rozkazu podal odpor, preto sa muselo začať hlavné pojednávanie. Obhajoba označila obžalobu za nedôvodnú a požaduje oslobodenie poslanca. „Som nevinný a nebudem vypovedať,“ uviedol pred sudcom Mazurek. Pred sudcom vypovedal aj moderátor inkriminovanej relácie. Ten uviedol, že do relácie mal prísť diskutovať Marian Kotleba, toho však pre chorobu nahradil práve Milan Mazurek.

Rušno mal v pondelok aj šéfredaktor časopisu Zem a Vek Tibor Rostás. Podľa informácií Denníka N sa u neho v pondelok konala domová prehliadka. „Vo veci obvineného Tibora E. R., kde bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin hanobenia národa, rasy a presvedčenia, bolo vznesené obvinenie vyšetrovateľom NAKA,“ informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry Andrea Predajňová. „Sudca pre prípravné konanie ŠTS vyhovel návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry a vydal príkazy na vykonanie domových prehliadok a na realizáciu ďalších úkonov,“ dodala.

Trestné oznámenie na Rostása podal podľa informácií denníka riaditeľ Nadácie Zastavme korupciu Pavel Sibyla. „Príslušníci NAKA vykonávajú domové prehliadky v okrese Galanta a Bratislava v trestnej veci obvineného T. E. R., ktorý je stíhaný za zločin rozširovania extrémistických materiálov v jednočinnom súbehu s prečinom hanobenia národa, rasy a presvedčenia a prečinom podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti,“ uviedla v pondelok polícia na sociálnej sieti.