Syn utekal po pomoc k susedom: V dome našli mŕtvu Máriu († 59)

V dome na dedine na Kysuciach našli nehybné telo Márie († 59). Nie je vylúčené, že za smrťou je nebezpečný oxid uhoľnatý, nazývaný aj tichý zabijak. Polícia začala trestné stíhanie pre usmrtenie.

V obci Zborov nad Bystricou (okres Čadca) policajti v nedeľu večer našli v chatrči nehybné telo Márie I. († 59). Informáciu potvrdila polícia. Nie je vylúčené, že ide otravu oxidom uhoľnatým. Hasiči, ktorí prišli na miesto nešťastia, už nemohli namerať zvýšené hodnoty nebezpečného oxidu uhoľnatého, pretože dom bol vyvetraný.



"Je to smutné. V chladnom počasí si matka so synom kúrili v piecke. Syn si podvečer všimol, že matka prestala dýchať a utekal pre pomoc k susedovi. Už však, žiaľ, bolo neskoro. Bola to slušná pani, trochu uzavretá, ale pracovitá. Robila poriadok po dedina, čistila zastávky autobusov. Bude nám chýbať... povedal pre Čas.sk sused z vedľajšieho domu.