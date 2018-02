Neuveriteľné vybúrenie sa matky prírody: Muž má dva funkčné penisy, ženy však až také nadšené nie sú!

Pravdepodobnosť, že sa niečo také stane, je jedna k 5,5 milióna. Nie vždy sú oba pohlavné údy rovnako vyvinuté a funkčné. V prípade Brita, ktorý si hovorí Double Dick Dude, to tak nie je.

Má dva dvadsaťcentimetrové penisy a oba sú plne funkčné. Vďaka chápavým rodičom prežil detstvo a dospievanie bez väčších ťažkostí. V dospelosti často narážal na vydesenie, nepochopenie aj posadnutosť jeho anomáliou. Muži ale vítali dva veľké penisy s väčším nadšením ako ženy.

DDD je bisexuál. Dva roky žil vo vzťahu s mužom a ženou zároveň. Teraz si užíva slobodu. A hoci sa nevyhýba sexu so ženami, mužov má vraj v posteli častejšie. A to jednoducho preto, že ich reakcie sú oveľa lepšie.

"Keď som bol mladší a práve som skončil školu, užíval som si, ako môžem šokovať ľudí, s ktorými som išiel do postele. Po čase som ale dospel a rozhodol sa, že ich na to radšej pripravím. Ženy sú vždy ťažko predvídateľné, tie, u ktorých som sa bál, že budú vydesené, boli v pohode, a naopak. Ale muži reagujú vždy rovnako. Najprv sú v šoku, potom fascinovaní. Mám od mužov oveľa viac pozitívnych reakcií a zažívam s nimi viac neočakávaných sexuálnych zážitkov, dokonca aj s tými, ktorí si hovoria heterosexuáli," priznal DDD magazínu Unilad.

Rodičia sa vraj nikdy neusilovali o to, aby mu lekári jeden penis odstránili. "Nedokážem si vybaviť, kedy som prvýkrát zistil, že som iný. Keď mi rodičia povedali, že som výnimočný, pretože mám dva penisy, a že to nemám nikomu hovoriť, veril som im úplne. Vytvorili mi v hlave takú logiku, že ak by som to povedal iným chlapcom, mohli by mi závidieť, a to som nechcel," tvrdí DDD.

Pritom príroda mu nenadelila len dva penisy, ale dokonca dva nadpriemerne veľké penisy. Pri erekcii vraj majú oba cez dvadsať centimetrov. Skrývať ich v puberte v nohaviciach bolo dosť náročné. "Nosil som slipy a na tom boxerky, nikdy som sa neprezliekall vo verejných šatniach," priznal DDD.

Ako mladý muž začal byť extrémne promiskuitný a spal so ženami aj mužmi, každý deň striedal partnerov. "Potom som začal byť z toho všetkého unavený a chcel vzťah. Keď som o mojej anomálii v roku 2014 prvýkrát hovoril verejne, bol som vo vzťahu s jedným párom ... Vydržali sme spolu dva roky," dodal DDD.

Avšak sex vraj musí mať veľmi často, pretože tvorí veľmi veľa semennej tekutiny. "Moja prostata sa ľahko zapáli, keď neejakulujem pravidelne, som zrejme jediný muž s veľmi oprávneným dôvodom mať orgazmus každý deň minimálne raz. Prostatu mu stimulujú oba penisy a tvorí sa tak veľké množstvo semena," tvrdí DDD.

Oba penisy sú rovnako funkčné. Pravý je mierne väčší a ten používa pri masturbácii. Nevýhodou je, že rovnako ako spermie odchádza obomi aj moč. Takže pri malej potrebe musí vždy vytiahnuť oba.

"Mám jediný zvierač kontrolujúci prúd moču, takže keď ide moč von, ide oboma penismi. Musím ich oba vytiahnuť aj pri pisoároch, takže som si užil veľa vyvalených očí, niekedy na mňa aj vrieskali "No do riti!", priznáva DDD v rozhovore pre Unilad. Double Dick Dude vydal svoj životný príbeh knižne a pravidelne informuje fanúšikov tiež na Twitteri.