Šláger slovenskej futbalovej ligy v ohrození: Dožívajú historické Pasienky?!

Víkendový šláger futbalovej Fortuna ligy ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina sa uskutoční v sobotu 24. februára o 14.00 v Myjave. Dôvodom je porucha na systéme vykurovania trávnika na štadióne na Pasienkoch, pre ktorý by hrozilo, že by trávnik nebol spôsobilý.

"Zástupcovia Slovana nás i MŠK Žilina informovali o technickej poruche, ktorej odstránenie si vyžiada minimálne desať dní. Zároveň navrhli žilinskému klubu preloženie sobotňajšieho stretnutia do Myjavy. Vedenie MŠK súhlasilo a my sme túto dohodu zainteresovaných klubov zobrali na vedomie," povedal pre web fortunaliga.sk výkonný riaditeľ Únie ligových klubov Michal Mertinyák.

"Oceňujeme konštruktívny prístup oboch klubov k riešeniu vzniknutého problému s dostatočným časovým predstihom. Vzhľadom na utorňajšie vytrvalé sneženie i nepriaznivú predpoveď počasia na najbližšie dni by hrozilo, že by terén na Pasienkoch v sobotu nebol spôsobilý. To by bol vážny problém pre regulárnosť záveru základnej časti Fortuna ligy, keďže zápasy posledných dvoch kôl sa musia odohrať v jednotnom termíne," dodal Mertinyák.