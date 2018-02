Mladík zrazil pri Košiciach autom chodca Jozefa († 59): Vodič aj obeť nehody sú z rovnakej dediny

Jakub (18) za volantom osobného auta v sobotu popoludní neďaleko Košíc zrazil chodca Jozefa (59). Auto po nehode zletelo do Hornádu. Chodec v nemocnici boj o život večer prehral.

Medzi obcami Ždaňa a Čaňa (okres Košice - okolie) v sobotu popoludní vodič Jakub (18) za volantom osobného auta Honda Civic zo zatiaľ nezistených príčin pred mostom cez rieku Hornád vyletel na chodník, kde zrazil chodca. Auto po zrážke letelo niekoľko desiatok metrov a zletelo do Hornádu. Udalosť pre Čas.sk potvrdila košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. Mladému šoférovi sa podarilo z auta dostať cez rozbité čelné sklo. Dopravní policajti mu alkohol v dychu nezistili, zadržali mu vodičský preukaz a je obvinený z usmrtenia s trestnou sadzbou 2 až 5 rokov.

Auto z rieky vytiahli hasiči. Zraneného chodca do nemocnice previezli záchranári. Napriek úsiliu košických lekárov, žiaľ, Jozef L. († 59) večer zraneniam podľahol.

"Je to hrozné. Jozef bol s manželkou na prechádzke. Ona sa so známou rozprávala a Jozef podišiel pár krokov, keď sa na neho vyrútilo auto. Snažil sa zrážke zabrániť, ale bol to moment. Nemal šancu. Aj toho mladého mi je ľúto, tiež je z našej dediny," povedal šoférov rovesník z Čane.