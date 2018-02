Kuzminová prehovorila o svojej budúcnosti: Dokedy nám bude Nasťa ešte robiť radosť?

Zisk jednej zlatej a dvoch strieborných medailí na zimných olympijských hrách v Pjongčangu by bol famóznou bodkou za vrcholnými podujatiami v kariére slovenskej biatlonistky Anastasie Kuzminovej.

Po sobotňajších pretekoch s hromadným štartom si však nechala pootvorené dvierka na budúcoročné majstrovstvá sveta, keďže titul svetovej šampiónky jej chýba. MS 2019 sa uskutočnia od 7. do 17. marca vo švédskom Östersunde. "Vôbec by som nerobila vyhlásenia o konci kariéry. Na jednej strane som vravela, že možno je to moja posledná sezóna, bol to psychický moment, lebo celé roky naháňať výsledky je veľmi ťažké. V športe pôsobím mnoho rokov, tvrdo sme pracovali a drina sa odráža aj na psychickej únave. Nedá sa každý deň nastavovať, že ideš na doraz, aj dnes, aj dnes, aj dnes... Potrebovala som sa uvoľniť a povedať si, že idem do poslednej sezóny," povedala 33-ročná Kuzminová.

ZOH 2022 v Pekingu nemá vo výhľade, ale spoločne s manželom a trénerom Danielom Kuzminom nevylúčili aspoň čiastočnú účasť v ročníku 2018/2019. "Keďže som biatlonistka a stále mám dva nesplnené ciele. V sobotu som mohla konečne sklopiť dvadsať terčov. Nevyšlo to, ešte mám pred sebou koniec sezóny, takže sa posnažím tam. Prečo ešte netvrdím, že končím? Stále nie som majsterka sveta a taká možnosť sa naskytne až v nasledujúcej sezóne. Neviem, či sa s takou vynikajúcou formou predsa nerozhodnem potiahnuť ešte jednu sezónu. Je to neuveriteľné, z predchádzajúcich dvoch ZOH som mala tri medaily a teraz ich mám z jednej."

Kuzmin tiež pripustil pokračovanie, ale rozhodne nie v takom rozsahu ako dosiaľ. Jeho manželka by už neabsolvovala celý kolotoč Svetového pohára, v súťažiach by štartovala sporadickejšie: "Viem, že má sen o čistej streľbe, ale aj v tomto ročníku máme pred sebou ďalšie preteky. Ešte rozmýšľame, či vôbec pokračovať. Tlak spadol už po druhom mieste v stíhačke, teraz sme len čakali 'bonusové' preteky. Po šprinte sme mali ešte tri pokusy a tri pokusy vyšli. Sobota bola pokojná, išli sme behať. Boli to neuveriteľné preteky, neuveriteľný pocit, neuveriteľné všetko." Podľa Kuzmina treba ísť na každé ZOH so smelými cieľmi a nezastrájať sa napríklad získavaním skúseností. Kuzminová prvýkrát pod piatimi kruhmi reprezentovala Slovensko pred ôsmimi rokmi a ďalšie kovy pridala aj na nasledujúcich dvoch ZOH: "Už do Vancouveru sme išli pre medailu. Podľa mňa treba ísť už na prvé ZOH ukázať všetko, čo môžeš."