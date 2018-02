Jágrovi išlo v zápase doslova o život: Legenda zostala po krvavom náraze v bezvedomí!

Jaromír Jágr nedohral sobotňajší zápas českej WSM Ligy, v ktorom jeho Kladno zdolalo doma Havířov 3:1.

Legendárneho hokejistu už v 3. minúte nešetrne narazil na mantinel útočník hostí Marek Sikora a zo stretnutia musel odstúpiť. Jágr strávil na ľade 92 sekúnd, potom prišla na rad presilovka domácich. V nej ikonu českého hokeju zozadu tvrdo narazil Sikora a 46-ročný krídelník si pri páde udrel hlavu o hranu mantinela. Po náraze zostal bezvládne ležať na ľade, po apele hráčov k nemu pribehol tímový lekár a objavili sa aj nosidlá.

Havířovský Sikora právě takhle atakoval Jaromíra Jágra, který se už delší dobu nezvedá. pic.twitter.com/pSGlBp2JoG — Vilém Franěk (@vildafranek) 17. února 2018

Jágr sa nakoniec so zakrvavenou tvárou odobral za pomoci doktora na striedačku a potom zmizol v útrobách štadióna. Napriek protestom trénerov Kladna zostal zákrok nepotrestaný.

Išlo mu o život!

Napriek protestom kladenských trénerov rozhodca Tomáš Zubzanda a Michal Kostourek zákrok neposúdili ako nedovolený. "Samozrejme nás to naštvalo, pretože tam zostane hráč, ktorý má zapadnutý jazyk. Ale my sa nemôžeme vyjadrovať k rozhodcom, takže to nemá zmysel. Takže sme boli akurát naštvaní a to je celé," vyhlásil asistent trénera Kladna Pavel Patera.

Fenomenálny hokejista nastúpil na svoj piaty zápas v druhej najvyššej českej súťaži po príchode z NHL. V zámorí nedávno ukončil profiligovú kariéru ako druhý najproduktívnejší hráč histórie. Po návrate do rodnej krajiny si pripísal štyri asistencie v rovnakom počte zápasov. Nastupuje však s poranenými väzmi v pravom kolene, ktoré ho limitovali aj v drese Calgary, pre zdravotné problémy sa naposledy objavil v zostave Flames 31. decembra proti Chicagu. Aj pre problémy so slabinami odohral Jágr v tejto sezóne v NHL iba 22 duelov s bilanciou gól a šesť asistencií.