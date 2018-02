Manžel zažil nečakané prekvapenie: Pilot to vyhŕkol tesne pred odletom, jemu sa zmenil život

Pred odletom z Floridy do Chicaga nastal moment, ktorý obrátil život dvoch manželov naruby.

Audrey Rose cestovala s manželom Davidom, keď zistila, že je tehotná. Namiesto toho, aby mu to hneď povedala, dohodla sa s posádkou, že mu to oznámia iným spôsobom. A poriadne ho prekvapia!

Audrey vedela o tehotenstve už keď nastúpila do lietadla, preto letuške rýchlo podala papierik, kde ju žiadala, aby jej pomohla prekvapiť manžela, píšu Fox News. „Práve som zistila, že som tehotná a veľmi chcem prekvapiť manžela. Dúfam, že by ste to mohli oznámiť pred odletom. Jeho meno je David Rose, sedí na sedadle 28E. Ak by ste mi mohli dať rýchle znamenie, že sa to chystáte oznámiť, pripravila by som si videokameru,“ napísala na papierik.

V momente, keď boli usadení, letuška jej dala znamenie. Nasledoval pilotov hlas: „David a Audrey Roseovci dnes očividne prepašovali ďalšieho pasažiera. Audrey práve zistila, že je tehotná.“ Manželka sa uistila, že jej kamera zachytila moment, keď sa šokovaný David dookola pýta: „Čože?“ Pasažieri lietadla začali tlieskať a jeden z nich sa pokúsil upokojiť budúceho otca slovami: „Bude to v poriadku.“ Párik však vie, čo také rodičovstvo obnáša, jedno dieťa spolu už majú a ďalšie môžu očakávať už tento rok.