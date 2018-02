Chystáte sa na sklonku pracovného týždňa do Tatier? V horách trvá mierna lavínová hrozba

Vo vysokohorskom teréne všetkých pohorí stále trvá mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice.

Nebezpečenstvo je nerovnomerne rozložené a súvisí najmä s vetrom previatym snehom na severných svahoch a stranách pohorí, ktorý je uložený vo forme nestabilných dosiek a vankúšov. V týchto miestach sa pri väčšom dodatočnom zaťažení môžu uvoľniť doskové lavíny, informoval Pavel Krajčí zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby. "Odlišná situácia je vo Vysokých Tatrách, kde za posledné tri dni napadlo do 40 centimetrov nového snehu, hlavne vo východnej polovici a na severe. Tu je hlavným problémom nový prachový sneh, ktorý však padal rovnomerne bez vetra, čo je z hľadiska stability dobré," uviedol Krajčí.

V piatok ráno bolo na horách väčšinou zamračené so slabým snežením. Teplota vzduchu sa pohybovala v rozpätí od mínus 11 do mínus dva stupne Celzia. Fúkal slabý premenlivý juhozápadný vietor rýchlosťou do šesť metrov za sekundu (m/s), na hrebeňoch v nárazoch do 16 m/s. "Medzi pohoriami sú veľké rozdiely. Vo Fatrách, Nízkych a Západných Tatrách je sneh veľmi rôznorodý, na severných stranách pohorí je ufúkaný do snehových dosiek a vankúšov rôznej tvrdosti, vo Vysokých Tatrách je prachový. Stále sa však dajú nájsť aj miesta s tvrdým zľadovateným snehom," uzavrel Krajčí.