Kužmová nestačila na mladú Rusku: Slovenky na úvod Fedcupu prehrávajú!

Slovenské tenistky prehrávajú po úvodnej dvojhre zápasu 1. kola II. svetovej skupiny Pohára federácie s Ruskom 0:1.

O úvodný bod pre hostky sa na harde v bratislavskom NTC zaslúžila ruská jednotka Natalia Vichľancevová, ktorá zdolala slovenskú fedcupovú debutantku Viktóriu Kužmovú 6:4, 6:2. V druhom singli si zmerali sily slovenská jednotka Magdaléna Rybáriková a ruská dvojka Anna Kalinská.

Kužmová predvádzala v úvode zápasu atraktívny tenis, hrala rýchlo a agresívne. V treťom geme prelomila podanie Vichľancevovej a po potvrdení brejku sa ujala vedenia 3:1. Ruska však v ďalších minútach zlepšila podanie i returny, začala mať navrch aj v dlhších výmenách a otočila na 5:3. V deviatej hre síce stratlla servis, no pri Kužmovej podaní dotiahla prvý set do úspešného konca, keď profitovala z nevynútených chýb Slovenky. V druhom dejstve Vichľancevová odskočila Kužmovej na 4:1 a zápas už dotiahla do úspešného konca. Súperke odplatila prehru z finále kvalifikácie turnaja WTA v Petrohrade.

Vo fedcupovej histórii ide už o štvrtý vzájomný zápas oboch krajín, v troch predchádzajúcich boli úspešné Rusky. Doposiaľ posledný raz sa oba tímy stretli v semifinále svetovej skupiny v apríli 2013 v moskovskom Krylatskom. Slovenky viedli po úvodných dvojhrách 2:0, Rusky však zápas otočili. Rozhodujúci bod vybojovali vo štvorhre výborné deblistky Makarovová s Vesninovou.