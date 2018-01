Polícia vypočúva exministrov: Kňažko aj Kováč vypovedajú v kauze darov pre SDKÚ

Na polícii vypovedá v stredu herec a bývalý minister zahraničných vecí Milan Kňažko.

Vyšetrovateľ ho predvolal ako svedka v prípade možných fiktívnych darov pre politickú stranu SDKÚ. Milan Kňažko prišiel do budovy policajného prezídia tesne po deviatej hodine. Denník N v utorok 30. januára informoval, že vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie v súvislosti s údajnými fiktívnymi darmi pre politickú stranu SDKÚ.

Na políciu prišiel v stredu po 10.00 h vypovedať aj bývalý minister zdravotníctva SR Roman Kováč. "Viem len to, čo mám napísané v predvolaní, že ide o nejaké dokumenty, ktoré mám predložiť z rokov 2000 až 2002 a potom to viem, čo je v novinách, že sa opäť otvorila kauza Gorila, takže zrejme k tomu ma predvolali," povedal čakajúcim novinárom. Tvrdil, že súpisku darcov SDKÚ vôbec nepoznal a ani sa o to nezaujímal. On sám v minulosti daroval strane okolo 10.000 slovenských korún, chápal to ako členský príspevok.

Kauzu odhalila v roku 2004 Aliancia Fair-play. Strana mala kontaktovať darcov SDKÚ zo zoznamu uvedeného v účtovníctve strany a niektorí ľudia jej mali potvrdiť, že strane dar nikdy nedali.