Justin Bieber sa vykašľal na tohtoročné Grammy: Aha, za koho vymenil svetové celebrity!

Usporiadatelia galavečera odovzdávania cien Grammy dostali tento rok košom od Justina Biebera.

Mal sa pripojiť k niekoľkým hudobníkom a naživo počas večera zaspievať pieseň Despacito. Ale on ich odmietol a radšej sa s kamarátmi promenádoval po kalifornskej Santa Monice. V New Yorku sa tak museli zaobísť bez neho. Despacito nakoniec prítomným na Grammy spievali Luis Fonsi, Daddy Yankee a Zuleyka River.

"Samozrejme, že sme pozvali aj jeho. Je súčasťou nominácie a pomohol tej piesni stať sa ešte väčším hitom, som veľmi hrdý na to, čo pre to urobil. Som hrdý, že sa rozhodol väčšinu tej piesne spievať po španielsky... Sme mu veľmi vďační. Je to dobrý kamarát, dobrý chlap, takže dúfajme, že to oslávime spolu," uviedol Fonsi v rozhovore pre Entertainment Tonight.