Prípad zastreleného Tomáša († 17) a naháňačka pri Maduniciach: Podobné situácie, dva rozdielne verdikty!

Polícia obvinila muža zákona Vladimíra, ktorý strieľal vlani v júni na unikajúce auto neďaleko Novej Bane, pričom nešťastne zasiahol Tomáša († 17), ktorý zraneniam podľahol.

Podobná situácia sa však udiala aj necelý rok predtým. Vtedy medzi Trnavou a Madunicami strieľali policajti na uháňajúce vozidlo, ktoré šoférovala Michaela (22). Pri naháňačke utrpela strelné poranenia, no prežila. Po zastavení vozidla ju však policajti dokopali do hlavy a hrudníka. Kým v prípade naháňačky pri Trnave policajtov vyzliekli z uniformy, Vladimír naďalej v zbore pracuje.

Policajt Vladimír prezradil, že to, čo sa stalo, ho nesmierne trápi. „Nestrieľal som na chlapca, strieľal som na koleso unikajúceho auta, na pravé koleso, kde nie je vodič. Nemám už odvtedy prakticky normálny ani jeden deň, veľmi ma to mrzí,“ povedal pre TV Markíza s tým, že keby sa to dalo vrátiť späť, urobil by všetko preto, aby sa to nestalo. „Je mi strašne ľúto toho chlapca, zomrel mi v rukách, urobil som všetko, čo sa dalo,“ dodal.

Policajná naháňačka z minulého júna sa v mnohých bodoch podobá na akciu mužov zákona z augusta 2016. Divokú jazdu mladých žien vtedy v Maduniciach zastavili policajné výstrely, ktoré zasiahli aj vodičku Michaelu (22) a jednu z jej kamarátok. Nový Čas získal kompletné video zo zásahu, na ktorom je jasne vidieť, ako Michaelu muži zákona surovo kopú do hlavy a hrudníka, keď leží na zemi. Troch policajtov zákona zakrátko obvinili zo zneužívania právomocí verejného činiteľa formou spolupáchateľstva, vyzliekli z uniforiem, a čaká ich súd. Nový Čas preto oslovil políciu s otázkou, prečo v prípade naháňačky z Maduníc bol s trojicou mužov zákona ukončený služobný pomer a v prípade z Novej Bane je policajt stále v službe. „O personálnych otázkach rozhoduje personálny nadriadený. Vo všeobecnosti je možné povedať, že sa nedajú rôzne prípady porovnávať, každý jeden prípad sa posudzuje individuálne,“ uviedla hovorkyňa ministerstva vnútra Andrea Dobiášová.

Čo majú spoločné prípady

NOVÁ BAŇA - jún 2017

- Auto s tínedžerkami unikalo policajtom

- Šoférka unikajúceho vozidla nemala vodičák

- Muži zákona na zastavenie vozidla použili služobnú zbraň a vypálili naň 13 striel

Výsledok: Policajtov obvinili ich zo zneužívania právomocí verejného činiteľa formou spolupáchateľstva, vyzliekli z uniforiem a čaká ich súd

Názor kriminalistu:

Albín Geršič

-Hlavným dôvodom prečo boli prepustení zo služobného pomeru, bol určite ten brutálny koniec. Tá ich streľba bola v zmysle zákona. No malo to skončiť v momente, ako to auto dostihli. Zákrok bol neadekvátny a bolo tam jednoznačne preukázateľné porušenie zákona zo strany policajtov.

Trnava/Madunice - August 2016

Otvoriť galériu Takto kopali bezbranné dievča. Zdroj: anc

- Auto s tínedžerkami unikalo policajtom

- Šoférka unikajúceho vozidla nemala vodičák

- Muži zákona na zastavenie vozidla použili služobnú zbraň a vypálili naň 13 striel

ROZDIEL: Po zastavení auta Michaelu, ležiacu na zemi, policajti surovo kopali do hlavy a hrudníka

Výsledok: Policajtov obvinili zo zneužívania právomocí verejného činiteľa formou spolupáchateľstva, vyzliekli z uniforiem a čaká ich súd

Názor kriminalistu:

Albín Geršič

