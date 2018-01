Krištáľové krídlo 2017: Medzi ocenenými sú Celeste Buckingham či Tomáš Maštalír!

Jedenásť osobností slovenskej vedy, medicíny, hospodárstva, umenia a športu si v nedeľu večer na javisku Slovenského národného divadla (SND) prevzalo ocenenie Krištáľové krídlo za rok 2017.

V dvadsiatom prvom ročníku tohto prestížneho oceňovania bolo nominovaných celkom 29 osobností. O nových laureátoch rozhodli odborné poroty a Veľká porota Krištáľového krídla, ktorej predsedom je Gabriel Csollár.

Krištáľové krídlo v kategórii Filantropia si prevzal Marek Machata, od narodenia je ťažko zdravotne postihnutý. Pôsobí v dvoch občianskych združeniach (OZ). V OZ Šport bez bariér podporuje mladých talentovaných športovcov, s OZ Imobilio stavia na Dlhých dieloch v Bratislave vzdelávacie, rehabilitačné a výskumné centrum pre ľudí s postihnutím bez pomoci štátnych dotácií.

Ocenenie v kategórii Šport získal horolezecV máji 2017 zdolal poslednú chýbajúcu horu, v poradí štrnástu Dhaulágírí. Na osemtisícovkách bol 15-krát, ako jediný zdolal dvakrát Annapurnu, podľa mnohých najnebezpečnejšiu horu sveta. Je zatiaľ jediným Slovákom, ktorý má na svojom konte aj Korunu Zeme, čo sú výstupy na najvyššie vrcholy všetkých kontinentov.

V kategórii Publicistika a literatúra si ocenenie prevzala redaktorka a moderátorka RTVS Dagmar Mozolová. Od marca 2014 vysiela Rádio Slovensko sériu jedinečných rozhovorov Encyklopédia spravodlivých. Tieto rozhovory viedla so Slovákmi, ktorí zachránili počas druhej svetovej vojny a holokaustu mnohých Židov. Zároveň nahrala aj sériu rozhovorov so zachránenými.

Za oblasť Hospodárstva patrí ocenenie Vladimírovi Bakešovi, ktorý úspešne vedie dve poisťovne na slovenskom trhu, Kooperatívu a Komunálnu poisťovňu. Obe patria do skupiny Vienna Insurance Group, spolu poisťujú 45 percent všetkých vozidiel na trhu. Bakeš súčasne stojí aj na čele Slovenskej asociácie poisťovní.

V kategórii Hudba si ocenenie odnáša Rastislav Štúr, jeden z najvýraznejších slovenských dirigentov. Šéfdirigent Opery SND a stály hosťujúci dirigent Slovenskej filharmónie v roku 2017 zaujal premiérou Pucciniho Triptychu. Jeho kolegovia o ňom hovoria, že je to dirigent s obrovským hudobným talentom a empatiou k umelcom.

Speváčka Celeste Buckingham si odnáša ocenenie v kategórii Rock Pop Jazz. Je zástupcom mladej generácie slovenskej modernej populárnej hudby. V minulosti bola v USA nominovaná ako prvý slovenský umelec na objav roka v prestížnej ankete Radio Disney Music Awards a tiež ako prvý interpret prenikla do hitparády Mainstream Top 40 Indicator Chart americkej korporácie Billboard. V roku 2017 vydala piaty štúdiový album s názvom Bare.

Za oblasť Medicíny a vedy bol ocenený Lukáš Plank, ktorýToto centrum je súčasťou Ústavu patologickej anatómie LF UK a UN v Martine. Ním vedené laboratórium ako prvé na svete v roku 2017 zaviedlo vyšetrovanie mutačného stavu génu z krvi pacientov s pľúcnou rakovinou pomocou najcitlivejšej diagnostickej metódy BEAMing. Ako jediný slovenský patológ sa podieľal na vzniku medzinárodnej Encyklopédie patológie.

V kategórii Výtvarné umenie si krídlo prevzal sochár Juraj Čutek. V júni roku 2017 odhalili vo Viedenskej štátnej opere bustu opernej legendy Lucie Popp, ktorej je autorom. Odborníci na výtvarné umenie považujú jeho chápanie komornej plastiky, jej spracovanie z remeselnej, technickej, výtvarnej a ideovej stránky v rámci slovenského sochárstva za jedinečné. Ocenenie v kategórii Divadlo a audiovizuálne umenie získal herec Tomáš Maštalír, ktorý svoj herecký kumšt predviedol v divadelných predstaveniach aj v hranom filme. Vo filme Čiara stvárnil vodcu pašeráckej skupiny Adama. Je to výnimočný slovenský herec, ktorý by sa uživil so svojím talentom kdekoľvek na svete.

Spevák, skladateľ a gitarista Pavol Hammel založil v roku 1963 skupinu Jets, ktorá sa skoro premenovala na Prúdy. Prvú vlastnú skladbu Spievam si pieseň zložil v roku 1965. V decembri 1968 vydali Prúdy dnes už kultový album Zvoňte zvonky. Je spoluautorom slovenského rockového muzikálu Cyrano z predmestia, zložil hudbu k baletu Everest pre Slovenské národné divadlo. Na svojom konte má dnes viac ako 30 albumov a kompilácií. Patrí medzi popredné osobnosti slovenskej hudobnej scény.

Profesor Juraj Šteňo je popredným odborníkom v oblasti neurochirurgie, dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a donedávna dlhoročný prednosta Neurochirurgickej kliniky LF UK a UNB. Rozpracoval metódu mapovania nervových dráh elektrickou stimuláciou počas mikrochirurgických operácií v mozgovom kmeni. Vypracoval klasifikáciu nádorov mozgu v oblasti tretej mozgovej komory, ktorá je celosvetovo prijatá. Je autorom vyše 400 odborných publikácií a viac ako 600 prednášok po celom svete. Bol ocenený Čestným uznaním Svetovej federácie neurochirurgických spoločností za rozvoj neurochirurgie v prospech ľudstva. V roku 2015 bol zaradený medzi 16 najvýznamnejších neurochirurgov na svete.

„Dvadsiaty prvý ročník bol úžasný a takto to má byť. Vždy ten ďalší ročník má byť úžasnejší. Myslím, že stúpanie po špirále sme dodržali, že máme za sebou krásny ročník. Osobnosti, ktoré sme oceňovali, sú skutočne špičkový výkvet Slovenska. Slovensko má čo ponúknuť, takže budeme sa tešiť na ďalšie ročníky,“ povedal pre TASR predseda Veľkej poroty Krištáľového krídla Gabriel Csollár.