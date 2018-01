Trump nezvláda svoju funkciu: Z úst mu vyšlo už 2000 klamstiev!

Donald Trump za prvý rok vo funkcii amerického prezidenta posunul klamstvá na úplne inú úroveň a dokázal, že politika sa dá robiť aj cez sociálne siete.

Úľavou môže byť, že sa mu nepodarilo naplniť všetko, čo sľuboval. Pre TASR to uviedol analytik Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA) Dušan Fischer. "Začalo to klamstvami o veľkosti davu počas inaugurácie a lži pokračujú dodnes. Americký denník Washington Post nedávno narátal 2000 lží z úst Donalda Trumpa od jeho nástupu do úradu," povedal analytik.

Trump podľa neho zmenil štýl doterajšieho vládnutia v USA. "Rozhodnutia robí často bez konzultácie alebo v priamom rozpore so svojou administratívou. Napríklad zákaz transrodovým osobám slúžiť v ozbrojených silách alebo decertifikácia iránskeho jadrového programu. Ten Trump kritizuje napriek informáciám od svojich poradcov o dodržiavaní dohody zo strany Iránu," objasnil Fischer. Prezidentovi sa podľa neho navyše podarilo dokázať, že politika sa dá robiť aj prostredníctvom sociálnych sietí.

To, že sa Trumpovi nepodarilo splniť všetko, čo sľuboval, považuje Fischer za istú "úľavu". "Tvrdenie otcov zakladateľov, že americký systém sa nedá zmeniť len z miesta výkonnej moci a že spoločnosť a federalizmus sú oveľa silnejšie ako jeden človek, sa navyše ukázalo ako pravdivé. Videli sme to napríklad pri klimatickej dohode z Paríža, kde sa niektoré (americké) štáty zaviazali pokračovať podľa dohody, aj keď Spojené štáty ako celok z nej vystúpia," spresnil.

Za najhoršie zvládnutú sa dá považovať politika amerického prezidenta voči Severnej Kórei. "Neustále provokácie, útočenie na Čínu, či dokonca výzva pre Južnú Kóreu a Japonsko, aby si zadovážili nukleárny arzenál pre prípad útoku, zapríčinili, že kórejské štáty sa teraz medzi sebou rozprávajú bez účasti Spojených štátov, ktoré tak strácajú vplyv v regióne."

Fischer v administratíve amerického prezidenta však našiel aj pozitíva. "Napriek vyjadreniam počas kampane Spojené štáty neopustili NATO, nesnažia sa ho dramaticky zmeniť a potvrdili svoje záväzky vyplývajúce z Washingtonskej zmluvy. USA si udržiavajú silnú pozíciu v Európe. Rovnako je dobre nastavený trend v boji proti Islamskému štátu. Trump rozviazal ruky veliteľom v Afganistane a veľa rozhodnutí sa tak urýchlilo. Americkej ekonomike sa darí, ale to je skôr pozitívna reakcia na Trumpovo nesplnenie niektorých sľubov a dozvuky Obamovej administratívy," konštatoval analytik.

Podľa Fischera sa nedá očakávať, že by sa niečo v spôsobe Trumpovej práce zmenilo. "Trump bude naďalej pokračovať v tweetovaní a ignorovaní svojich poradcov. Bude robiť rozhodnutia, pri ktorých on vyzerá dobre, nebude sa púšťať do komplikovaných záležitostí. Jeho kritici už stratili ilúzie, že by sa mohol zmeniť alebo zmierniť svoje vyjadrenia," uzavrel.