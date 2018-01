Zeman prijme demisiu Babišovej vlády v stredu: Zároveň ho poverí jednou dôležitou funkciou

Prezident Miloš Zeman prijme demisiu menšinovej vlády ÁNO v stredu 24. januára. Telefonicky sa na tom dnes dohodol s premiérom Andrejom Babišom (ANO).

ČTK to povedal prezidentov hovorca Jiří Ovčáček. "Pán prezident vo štvrtok dopoludnia telefonicky hovoril s pánom premiérom a naplánovali spoločne, že k odovzdaniu demisia vlády a k poverenia kabinetu vykonávať svoju funkciu do vymenovania vlády novej dôjde v stredu 24. januára," uviedol Ovčáček. Stretnutie Zemana a Babiša sa tak uskutoční dva dni pred začiatkom prezidentské voľby, v ktorej premiér súčasnému prezidentovi vyjadril niekoľkokrát podporu.



Babišovho menšinová vláda schválila demisiu v stredu päť týždňov po vymenovaní. Reagovala tak na utorňajšie hlasovanie Snemovne, v ktorom nedostala dôveru, keď ju podporili iba poslanci vládneho hnutia.



Hrad pôvodne oznámil, že demisiu Zeman prijme do konca tohto pracovného týždňa, skoré prijatie predpokladali aj zástupcovia vlády. Ovčáček neskôr vyjadrenia zmenil, nepodarilo sa podľa neho nájsť v Zemanová programe voľný čas. Uviedol tiež, že sa Zeman v Lánoch chystá na volebnú duel s protikandidátom Jiřím Drahoš. Ovčáček v stredu uviedol, že sa prezident s Babišom osobne zíde.



Očakáva sa, že prezident Babiša poverí aj skladaním nového kabinetu. Jeho ďalšie vymenovanie však pred týždňom podmienil tým, že Babiš bude mať v Snemovni zaručených 101 hlasov, teda dostatočnú väčšinu na získanie dôvery. Na dohodli sa chce nechať stranám viac času. Za dobré východisko pre rokovania s politickými stranami označil Zeman programové vyhlásenie súčasného kabinetu. Do vymenovania novej vlády bude funkciu vykonávať súčasný kabinet v demisii.