Bratislavčan Andrej je blázon do kreslenia: Jeho obrazy visia doma aj 2 slovenským celebritám!

Všestranný chlapec! Andrej z Bratislavy je vysokoškolským študentom, okrem toho sa však venuje aj iným veciam, ktoré mu idú naozaj skvele.

Andrej študuje žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Okrem písania ho však napĺňa aj kreslenie. Tomu sa venuje od svojich 10-rokov. Všestranný chlapec má však záľubu aj v športe a profesionálne sa venuje atletike.

"Po roku som odišiel zo základnej umeleckej školy, pretože ma tam nenaučili vôbec nič. Čím viac som kreslil, tým som sa ďalej zlepšoval. A to sám, bez akejkoľvek pomoci," prezradil neskromne Andrej. Napokon odmietol aj štúdium na Vysokej škole výtvarných umení.

"Rozprával som sa s profesormi VŠVU o mojich výkresoch a stále som tomu nemohol uveriť. Neviem či našťastie alebo nanešťastie, ale môj rozum mi povedal, že možno bude lepšie nesiliť to, pretože by ma to skrátka prestalo baviť. A spravil som najlepšie rozhodnutie, aké som spraviť mohol. Poďakovať a odmietnuť. Tá voľnosť, kresliť kedy len chcem sa nedá nahradiť ničím, a to by som na výške asi nemal," prezradil študent o svojom rozhodnutí.

Andrej kreslí denne 3 hodiny, no ako povedal, stalo sa mu už aj to, že pri výkrese strávil 12 hodín bez jedinej prestávky. Farbičiek má doma viac než dosť a najradšej sa venuje portrétovaniu známych osobností. "Kreslím prevažne známe osobnosti a celebrity, pretože ma inšpiruje ich životný príbeh a všetko, čo v živote dosiahli. Podobne ako to bolo teraz s Oprah Winfrey a jej úžasným prejavom na Zlatých Glóbusoch," priznáva Bratislavčan.

Jeho kresby však visia doma tiež jeho priateľom, či slovenským osobnostiam. Verné podobizne daroval aj moderátorom Juniorovi a Marcelovi.