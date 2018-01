Primátor Raši sľúbil jedno, mesto koná druhé: Naťahovačky s platenými parkoviskami pokračujú!

Primátor Košíc Richard Raši v decembri oznámil, že chce vypovedať zmluvu s parkovacou spoločnosťou EEI.

V meste však napriek tomu pribúdajú rampy a spoplatnené parkovacie miesta. Radnica tvrdí, že obyvatelia by si mali zakúpiť rezidentské karty, kým sa situácia nevyrieši.

Košický magistrát hľadá spôsob, ako vypovedať zmluvu s EEI. „Mesto sa chce vyhnúť finančným dôsledkom kvôli súdnemu sporu. Ďalší postup bude navrhnutý poslancom na februárovom zasadnutí a oni rozhodnú, ako bude mesto vo vzťahu k EEI postupovať ďalej,“ vraví hovorkyňa mesta Linda Šnajdárová s tým, že primátor stále nechce, aby EEI prevádzkovala systém plateného parkovania.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

„Pôsobenie tejto firmy zneužili ľudia s politickými ambíciami, ktorí pre toto mesto nič neurobili a dokážu len kritizovať,“ opakuje hovorkyňa. Aktivista Henrich Burdiga to označil za pokrytectvo. „Chce to urobiť preto, aby to nebola téma nasledujúcich volieb,“ tvrdí s tým, že víta rozhodnutie vypovedať zmluvu s EEI. V meste však pribúdajú nové rampy i spoplatnené parkoviská. „Nepadlo žiadne rozhodnutie o ukončení spolupráce. Spoločnosť EEI vždy postupovala v zmysle platných zmlúv a je pripravená na každú odbornú debatu o zlepšovaní parkovania a budúcnosti vzájomnej spolupráce v Košiciach,“ tvrdí hovorkyňa EEI Lucia Chovanová.

Pôvodné nariadenie o parkovaní napriek vyhláseniam radných stále platí. „Je potrebné, aby si rezidenti zakúpili príslušnú rezidentskú parkovaciu kartu aj v ďalšom období, keďže iba s touto majú ako rezidenti možnosť parkovať za podstatne výhodnejších podmienok ako návštevníci. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu s doterajším prevádzkovateľom bude doba platnosti parkovacej karty zohľadnená aj v ďalšom období, ak sa v rámci novelizácie VZN neurčí iný spôsob vysporiadania,“ dodala Šnajdárová.