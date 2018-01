Obžalovaný z vraždy manželky prof. Zdenko Lipa: Trest očakávam

Na bratislavskom súde opäť v piatok ožila kauza prof. Zdenka Lipu (71) z Bratislavy, obžalovaného z vraždy manželky Jany († 60).

Podľa obžaloby prof. Zdenko Lipa (73) manželku Janu († 61) v bratislavskej mestskej časti Lamač v januári 2012 zranil do hlavy údermi 2,5 kilovou vázou. V prípade dokázania viny na súde mu hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov, prípadne až na doživotie. Zranenú Janu († 60) po útoku previezli záchranári do nemocnice na bratislavských Kramároch, kde ju s vážnymi zraneniami hospitalizovali. Ťažko zranená žena po pol roku zomrela. Dôchodcu, prof. Lipu, ktorý po úraze kolena chodí s jednou barlou, prvostupňový súd poslal do väzenia na 20 rokov. Odvolací súd v auguste 2014 rozsudok zrušil a nariadil doplnenie znaleckého dokazovania.

Prof. Lipa sa pre Čas.sk vyjadril, že istý čas mal zákaz zdržiavať sa v dome manželky od 7 do 22 hodiny. "Vtedy som sa zdržiaval v nákupných centrách a stravoval som sa napríklad rožkami. V dome ma manželka často sácala, alebo hádzala po mene rozličné predmety. Väčšinou som to mlčky znášal, ale niekedy som ju prosil, aby ma nechala. Keby sa ku mne správala dobre, určite by sa niečo také nestalo," dodal v piatok na súde profesor, ktorý za svoj čin očakáva trest. "Aký bude, to neviem," povedal profesor, ktorý po prepustení z väzby býva v podnájme a v ubytovniach. "Už ani nevystupujem pred študentami, po tej udalosti mi to bolo trápne," dodal prof. Lipa.

Pojednávanie v piatok predseda trestného senátu odročil, pretože znalkyňa nestihla vypracovať posudok. Senát pojednávanie odročil na marec.