Otvorená nakladačka Dubčeka ml. Zemanovi: Po urážkach jeho otca drsná odveta!

Vyvolal veľké vášne. Na hlavu českého prezidenta Miloša Zemana (73) sa po jeho vyjadreniach na adresu bývalého tajomníka komunistickej strany Alexandra Dubčeka († 70) valí veľká kritika.

Dubčeka totiž v oficiálnom prejave nepriamo označil za zbabelca, ktorý sa v roku 1968 „podělal“ od hrôzy. Nový Čas sa zhováral s jeho synom Pavlom Dubčekom (69), ktorý pôsobí ako chirurg v bratislavskej nemocnici. Zemanove vyjadrenia ho nenechali chladnými a českého prezidenta poriadne skritizoval.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Zeman sa neudržal na oslavách výročia vzniku Československa, kde mu paradoxne tlieskal aj premiér Robert Fico. Dubčeka prezident priamo nemenoval, ale z jeho komentára vyplýva, že na neho nespomína v dobrom. Po okupácii v roku 1968 bol podľa neho medzi tými, ktorí sa „podělali“od hrôzy. „Najskôr dostali tieto idoly funkciu predsedu Federálneho zhromaždenia, potom už len klesli na veľvyslanca v Turecku a potom už ani to nie,“ dodal s narážkou na Dubčeka.

Jeho slová poriadne rozhnevali jeho syna Pavla Dubčeka. „Zeman je človek, ktorý len kritizuje a to nielen môjho otca. On sa v tých prejavoch zabáva tým, že kritizuje skoro každého. Myslím si, že pokiaľ chce niekto za sebou nechať serióznu prácu pre občanov, tak by mal začať najskôr od seba,“ povedal Dubček Novému Času.

Jeho otec mal podľa neho na starosti životy všetkých obyvateľov Československa a nerozhodovalo sa mu vo vypätých situáciách ľahko. „Na mojom otcovi sa intenzívne hľadajú rôzne chyby. Za Zemanom zostávajú spálené mosty, a pritom mohol byť ako hrdina. Môj otec sa obetoval, a kde je teraz? Mohol ešte žiť, keby to vlastne už nechal tak. Nech výsledky Zemana zhodnotí český národ. Rád by som vedel, ako by sa v minulých historických obdobiach, ktoré boli náročné, zachoval Zeman,“ dodal Dubček.

Aj slovenské ministerstvo zahraničných vecí považuje vyjadrenie prezidenta za škandalózne. „Nielenže nezodpovedajú objektívnemu zhodnoteniu úlohy A. Dubčeka, ale sú tiež v rozpore s cieľom využiť spoločné pripomenutie si významných výročí v tomto roku na posilnenie vzájomnosti medzi Slovákmi a Čechmi,“ uviedol hovorca Peter Susko.

Alexander Dubček († 70)