Prvé slová krásnej Terezy, ktorú v Pakistane zadržali s 9 kg heroínu: Počkať, tu niečo nesedí!

Češka Tereza H. (21) z Uherského Hradište si poriadne zavarila. V Pakistane počas letiskovej kontroly jej colníci v batožine našli 9 kg heroínu, čo sa v tejto krajine väčšinou končí trestom smrti! Ako túto situáciu vysvetlila samotná blondínka?

Terezu odhalili colníci na medzinárodnom letisku v pakistanskom veľkomeste Láhaure v stredu dopoludnia. Poriadny balík drog chcela previezť do Abú Dhabí v Spojených arabských emirátoch po tom, čo úspešne prešla dvomi kontrolami. Ako informuje Blesk, Češka po odhalení hneď začala spolupracovať s colníkmi. Na základe jej informácií v súčasnosti prebiehajú v Láhaure rozsiahle razie.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

"Žena je teraz vypočúvaná colníkmi v priestoroch letiska, následne by podľa našich informácií mala byť odovzdaná k ďalšiemu vyšetrovaniu špeciálnemu úradu pre boj s narkotikami," povedala portálu hovorkyňa ministerstva Irena Valentová.

Po zadržaní prekvapená blondínka vysvetľovala, ako sa k droge mala dostať. "Pribalili mi niečo do kufra, také tri zložky, a povedali mi, že to sú darčeky. Prešla som normálne kontrolami, až potom tu na odbavení som zrazu mala problém. Vzali moju batožinu stranou a musela som ju otvoriť. Bolo na nej niečo ako lepidlo, hovorila som si, že ju musel niekto medzitým otvoriť, a začala som tušiť, že mi tam niekto asi niečo dal," popisovala podľa FTV Prima pri prvom výsluchu.

Potom ale otočila a začala si spomínať, ako sa jej drogy do kufra dostali. "Viem, že niečo vnútri bolo. Povedali mi:Vidím to prvýkrát. Neviem, kde v tom kufri bol, ani že ho je toľko kíl."

Ako sa Teraz mohla zapliesť do pašovania drog, si nevie vysvetliť ani jej rodina, ktorá ju opisuje ako bezproblémovú. "Podľa mňa nie je pravda, že chcela niečo predniesť. Niekto jej to musel podstrčiť, inak si to neviem vysvetliť. Nikdy nemala s drogami problém, nemala k nim žiaden vzťah. Je to slušná dievča," citoval MF DNES jej strýka.