Úplne nahý muž sa predávkoval viagrou: Z toho, čo potom robil so svojimi výkalmi, vám príde zle!

Muž na letisku v Thajsku sa predávkoval viagrou a tým, čo potom vyvádzal, znechutil všetkých cestujúcich!

Stevea Cho (27) z New Yorku museli na letisku v Phukete zadržať ochrankári, pretože pobehoval nahý, ale to nie je všetko! Muž vtrhol do niekoľkých obchodov, kde ničil tovar a hádzal vlastné výkaly po okoloidúcich. "Bola to tá najstrašidelnejšia a najodpornejšia vec, akú som na letisku videl. Držal som sa od neho ďalej v prípade, žeby na niekoho zaútočil," povedal svedok.

Zamestnanci letiska sa ho snažili upokojiť, ale on ich nepočúval. Na videu vidieť, ako ho sprevádzajú ochrankári., uvádza Lad Bible.

Muža urýchlene previezli do miestnej nemocnice, kde mohli vykonať potrebné lekárske prehliadky a rutinné psychologické vyšetrenia. Podľa letiska muž prijal zodpovednosť za svoje činy a súhlasil s tým, že obchodom uhradí náklady za škodu, ktorú spôsobil.