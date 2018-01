Manželstvo Čvirikovej Hriadeľovej dostáva jednu ranu za druhou: Kríza vo vzťahu?!

Sype sa to na ňu z každej strany! Moderátorka Lenka Čviriková Hriadeľová (44) a jej manžel, bývalý futbalista Peter Čvirik (38) by mali podľa informácií Nového Času prechádzať vo vzťahu náročným obdobím.

Pod ich krízu sa mohli podpísať závažné problémy, s ktorými má dvojica zápasiť už dlhší čas. Okrem toho, že sa ich rodinný dom minulý rok predal v dražbe kvôli dlhom, manželstvo známeho páru musí odolávať aj ďalším ťažkým skúškam. Moderátorkin partner Novému Času prezradil, ako to medzi nimi vyzerá a prečo on je momentálne v Púchova a ona v Bratislave.

Po tom, čo bola na rodinný dom Lenky Čvirikovej Hriadeľovej uvalená exekúcia, ocitol sa v dražbe. Nielen ich hniezdočko, ale aj rodinná idylka tak dostala vážne trhliny. Manželia museli sťažka prehltnúť aj to, že hoci súdny znalec ohodnotil nehnuteľnosť na takmer 200 000 eur, nový záujemca dom získal za 162 100 eur a prišli tak o nemalú sumu. To však nebol jediný problém, s ktorým sa musel pár popasovať. Hoci Lenka patrí medzi dlhoročné tváre Jojky, jej manžel, bývalý futbalista, toľko šťastia nemal. Dlho si nemohol nájsť adekvátnu prácu a rozpočet mala ťahať najmä jojkárka, ktorá si v telke môže prísť mesačne na pár tisíc eur.

Peter Čvirik si až nedávno našiel dobrý flek v Púchove, kde pracuje ako manažér veľkého športového komplexu. Odvrátenou stranou mince však je, že má byť až päť dní v týždni odlúčený od svojej rodiny a delí ich viac než 160 kilometrov. „Odvtedy, čo museli predať dom v dražbe, to medzi nimi začalo škrípať. Určite im neprospieva ani odlúčenie počas týždňa,“ prezradil zdroj Nového Času z okolia páru.

Športovec to však za problém nepovažuje.zľahčuje situáciu Peter, v ktorom pri zmienke o partnerskej kríze vzkypel hnev. „My sme s Lenkou už dosť dlho na to, aby sme si vedeli udržať šťastný vzťah a dať deťom harmonický domov. Ktorá krásna žena by vydržala s futbalistom a ešte navyše ona aj športu rozumie a vie o ňom niekedy viac ako ja,“ povedal Čvirik.

Ich vzťahom mali zamávať aj exekúcie, ktoré mal spôsobiť Čvirik. „Poviem k tomu len toľko, že každý druhý občan má nejakú exekúciu, pretože sme veľmi „tolerantný a nápomocný štát“. My majetok nemáme, tak nemá byť v akom ohrození. Normálne žijeme, chodíme po výletoch,“ tvrdí Čvirik. Moderátorka na otázky Nového Času nereagovala.

