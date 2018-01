Šok pre Lenku Filipovú: Krach manželstva po 34 rokoch! Potom prišiel boj o život

Uplynulý rok bol pre ňu poriadne čierny! Česká speváčka Lenka Filipová (63) rieši rozchod s manželom aj vážne zdravotné problémy.

Známa speváčka Lenka Filipová mala do poslednej doby ukážkové manželstvo. So známym a uznávaným architektom Borisom Drbalom (65) boli spolu 34 rokov. Rok 2017 ale bol pre ich manželstvo tragický. Boj o záchranu vzťahu zlyhal.

A onedlho potom slávna speváčka veľmi vážne ochorela. Postihlo ju zlyhanie imunitného systému. „Taká choroba sa prejaví, keď je niekto dlho v strese,“ vyhlásil pre Blesk.cz zdroj z okolia speváčky.

Filipová si svoje súkromie vždy úzkostlivo strážila. O tom, že ju opustil manžel, s ktorým sa na verejnosti nikdy neukazovala, vedelo len pár najbližších. „Je to už dlhší čas, čo sa to stalo, a nerada by som to verejne rozoberala. Môžem len potvrdiť, že som po rozchode,“ priznala speváčka Blesku.