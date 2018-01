Kosík označil za hlavu únosu Kováča ml. Lexu, ten kontruje: Drsný odkaz bývalého šéfa SIS

Tvrdý pozdrav zo slnečnej Afriky. Ľuboš Kosík (52), ktorý sa po rokoch priznal k únosu syna prezidenta Michala Kováča († 86), prišiel s novým obvinením.

Tvrdí, že zavlečenie Kováča ml. riadil z tepla svojej kancelárie vtedajší šéf SIS Ivan Lexa (56). Tak to popisuje vo svojej obžalobe z roku 2000 aj prokurátor Michal Serbin. Kosík je pritom na úteku v Mali. K obvineniu sa exkluzívne pre Nový Čas vyjadril aj samotný Lexa.

Kováča ml. uniesli ešte v roku 1995, vyšetreniu kauzy takmer 20 rokov bránili Mečiarove amnestie. Kosík v roku 2015 utiekol do Afriky po tom, ako na Slovensku vyfasoval 14 rokov za falšovanie zmeniek, kde ho chytila polícia. V decembri nečakane priznal účasť v skupine, ktorá Kováča ml. uniesla, s tým, že všetko to bolo pod palcom SIS. Teraz denníku SME poslal nové vyhlásenie. „Všetko bolo riadené Ivanom Lexom. Vedel o každom kroku príslušníkov SIS počas únosu,“ povedal Kosík s tým, že Lexa dával príkazy zo svojej kancelárie.

Spievať sa vraj rozhodol preto, že ho všetci hodili cez palubu. Pred mesiacom za hlavných organizátorov označil námestníka SIS Jaroslava Svěchotu († 63) a člena SIS Michala Hrbáčka (53). „Sú to nezmysly. Asi niekomu uškodilo africké slnko, ale netreba byť nervózny, dá sa to liečiť,“ povedal vtedy Hrbáček Novému Času. Obžalobu, v ktorej z únosu viní 13 mužov, z toho 8 príslušníkov SIS na čele s Lexom, vypracoval ešte v roku 2000 prokurátor Michal Serbin. Po zrušení amnestií pristála u sudcu Karola Poslucha na bratislavskom súde.

Lexa prehovoril

Exšéfa tajných súdili vo viacerých kauzách, vždy zo siene odišiel ako nevinný. Teraz ho majú súdiť aj za únos. „Pán Kosík je usvedčený zmenkový podvodník, ocitol sa v zúfalej životnej situácii, v ktorej robí zúfalé činy, medzi ktoré patria aj myšlienkovo nesúrodé a predovšetkým nepravdivé mediálne vystúpenia, ktoré vzhľadom na ich povahu nemá význam komentovať,“ vyhlásil Lexa pre Nový Čas.

Ten sa dávnejšie vyjadril, že bol v tom čase prílišným zelenáčom, aby organizáciu zavlečenia prezidentovho syna do zahraničia zvládol. Nevylúčil účasť nebohého vtedajšieho námestníka tajnej služby Svěchotu. O tom Kosík tvrdí, že nad celou akciou vykonával dozor zo služobného auta.odvetil Lexa na otázku, kde sa nachádzal v inkriminovaný čas únosu. Medzi obžalovanými sa nenachádza expremiér Vladimír Mečiar, aj keď Serbin konštatuje, že Lexa v tom čase naozaj bol u Mečiara na Úrade vlády a pol hodiny mali osamote debatovať.

Musí sa vrátiť

Generálna prokuratúra potvrdila, že dostala informáciu o snahe Kosíka vypovedať mailom na Nový rok. Podľa hovorkyne Andrey Predajňovej je pripravená vykonať úkony trestného konania, no na to je nutný Kosíkov návrat na Slovensko. O to sa už vyše roka snaží ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Problémom je, že Slovensko nemá s africkou krajinou dohodu o vydávaní zločincov. Minister vnútra Robert Kaliňák konštatuje, že sa ho pokúsia dopraviť. „Aby jeho výpoveď bola relevantná. Snažíme sa o to dosť intenzívne,“ povedal s tým, že v kontakte s Afričanmi je ministerské oddelenie policajnej spolupráce.

Kosíkovo vyjadrenie na neho pôsobí účelovo. „Prečo teraz, prečo to neurobil predtým, keď tu bol, pred jeho odsúdením,“ dodal Kaliňák. Právnik Marek Benedik hovorí, že jeho výpoveď môže mať vplyv na rohodnutie súdu. „Ochota vypovedať v inej trestnej veci môže byť skutočnosť relevantná pri jeho prípadnej žiadosti o podmienečné prepustenie z výkonu trestu,“ skonštatoval.

K čomu sa priznáva Kosík