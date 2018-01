Kontroverzný podnikateľ Bašternák pred obžalobou: Užíva si zimné radovánky na Donovaloch

Meno kontroverzného podnikateľa Ladislava Bašternáka (44) sa spája s viacerými kauzami. Polícia už niekoľko mesiacov skúma neoprávnené čerpanie vratiek DPH v hodnote dvoch miliónov eur. Podľa šéfa mužov zákona Tibora Gašpara (55) sa už v najbližšej dobe chystá podanie obžaloby. Bašternák si však z problémov ťažkú hlavu nerobí a užíva si zimné radovánky na Donovaloch.

Podnikateľ ešte v roku 2013 kúpil 7 bytov v luxusnom bratislavskom komplexe Five Star Residence za 12 miliónov eur v hotovosti. Po tejto kúpe si Bašternákova firma nárokovala vratku DPH vo výške približne 2 miliónov eur, ktorú polícia vyhodnotila ako fiktívnu a podnikateľa obvinila. Gašpar potvrdil, že finalizujú dôkazy a začiatkom roka očakávajú uzavretie kauzy návrhom na podanie obžaloby. Sám podnikateľ však s trestom vyviaznuť vôbec nemusí. „V rámci výsluchu Ladislav Bašternák povedal, že zvažuje uplatnenie účinnej ľútosti. Súčasťou toho, že ten inštitút by chcel využiť, je, samozrejme, uhradenie sumy, o ktorej sa bavíme z hľadiska trestného stíhania, a to tuším do 24 hodín od zverejnenia výsledkov vyšetrovania,“ povedal Gašpar. O všetkom však rozhodne prokurátor. Bašternák si zo situácie, ťažkú hlavu nerobí. Sviatky trávi v stredisku na Donovaloch, kde ho zachytil Nový Čas. S kým a ako trávi podnikateľ čas v týchto dňoch, príliš rozoberať nechcel. „Viete čo, to sú takéto klebetné otázky a naozaj nie som verejne činná osoba, takže nechcem a nebudem sa na takéto otázky vyjadrovať. Ste milý, že na mňa myslíte,“ povedal Bašternák.

Má tromf

Marek Benedik, právnik

- Po ukončení vyšetrovania môže využiť inštitút účinnej ľútosti. Štát má legislatívnu medzeru, v rámci ktorej sa môže rozhodnuť, či uprednostní fiškálny záujem - doplatenie 2 mil. €, alebo represiu.

Ľutosť neplatí

Róbert Bános, právnik

- Ústavný súd v auguste rozhodol, že v prípade neoprávnehého odpočtu DPH nie je možné aplikovať účinnú ľútosť. Tá sa podľa súdu vzťahuje len na prípady, keď podnikateľ daň nezaplatí, nie keď si od štátu vypýta peniaze.